'Difícil dormir' - Antony rompe el silencio tras su polémica expulsión ante el Girona

El incidente ocurrió en el tiempo de descuento, cuando el brasileño intentó una chilena y su bota impactó accidentalmente en el rostro de Joel Roca, del Girona. El árbitro no detuvo la jugada en un inicio, pero una revisión del VAR lo llevó a consultar en el monitor y, posteriormente, a mostrar la tarjeta roja por juego peligroso. Al abandonar el campo, Antony hizo gestos de disculpa hacia la afición local, mientras el club ya ha presentado una apelación. Por ahora, la expulsión lo deja fuera del próximo derbi entre Betis y Sevilla.

Tras el partido, Antony publicó un mensaje en redes sociales disculpándose con la afición bética: “Muy triste por la tarjeta roja. Solo quería ayudar a mi equipo a ganar. Fue un movimiento completamente involuntario… perdón a todos los aficionados que siempre me han apoyado.”