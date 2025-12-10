Getty/GOAL
¡Déjenlo en paz, Lamine Yamal! La reacción de la joya del Barcelona al ser sustituido revela una mentalidad de élite al estilo Cristiano Ronaldo
Lamine Yamal brillante en la Champions League
Lamine Yamal se perdió apenas cinco minutos al final de la victoria del Barcelona por 2-1 sobre el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou el martes, pero eso no impidió que mostrara su frustración al ser sustituido en el minuto 89. Su actuación fue destacada: proporcionó una asistencia, creó dos ocasiones de gol y registró 110 toques de balón. Sin embargo, no es la primera vez que sus emociones parecen desbordarlo.
Hace unas semanas, en la victoria 3-1 sobre el Alavés —un partido en el que Yamal también marcó—, protagonizó una situación similar, lanzando una mirada impasible a su entrenador mientras pasaba junto al banquillo. El joven de 18 años admitió entonces que estaba frustrado con su rendimiento y que se exige a sí mismo estándares más altos. Contra el Frankfurt, la situación se repitió, evidenciando una mentalidad al estilo de Cristiano Ronaldo: siempre busca mejorar y quiere estar en el campo cada minuto posible.
Aun así, esto no impedirá que Hansi Flick utilice a su joven talento cuando lo considere necesario. Tras el encuentro, el entrenador explicó: "Sacamos a Lamine en los últimos minutos porque estaba amonestado y era tarde. Si estaba un poco molesto, lo entiendo perfectamente; yo también fui jugador. Es completamente aceptable, no hay ningún problema."
Yamal no es el único jugador de élite en La Liga que ha mostrado reacciones intensas al ser sustituido. Vinicius Jr., por ejemplo, ha generado titulares con sus arrebatos emocionales, un reflejo de la pasión y de la sensación de tener siempre más para aportar. En el fútbol moderno, el jugador a menudo trasciende al entrenador, y en el caso de Flick, manejar a Yamal con cuidado será clave para mantener el equilibrio del equipo y su propio éxito. Por ahora, todo indica que el técnico está haciendo las cosas bien.
Con la mentalidad de CR7
Irónicamente, Lamine Yamal juega para los grandes rivales del Real Madrid, pero las similitudes con Cristiano Ronaldo son evidentes. Al igual que el astro portugués, Yamal lleva su corazón en la manga y no teme mostrar sus emociones. Su prioridad es ganar, no imitar a quienes lo precedieron. El número 10 del Barça se ha encargado de dejar claro que no busca ser Lionel Messi, quien lució ese dorsal durante tantos años en España y bajo estándares altísimos. Sobre ello, Yamal declaró:
"Creo que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, pero él sabe que soy un buen jugador. Habrá respeto mutuo si jugamos uno contra el otro. No intento ser él, jugar como él ni llevar el 10 como él. Quiero seguir mi propio camino."
Los jugadores de élite quieren estar involucrados en cada minuto de cada partido, y eso ha quedado claro en el tiempo que Yamal ha pasado en la cima hasta ahora. A sus 18 años, ya ha superado los 8,000 minutos jugados, cifra muy superior a la de la mayoría de jugadores de su edad, gracias a su sorprendente irrupción con apenas 15 años. Por eso, la decisión de Flick de darle descanso cuando es necesario está justificada.
Sin embargo, en el futuro, las demandas de Yamal podrían aumentar a medida que siga creciendo, perfeccionando su juego y consolidándose como una figura reconocida globalmente. Cuando llegue ese momento, lo más sabio será dar un paso atrás y dejar que brille por sí mismo.
La joya del Barça recibe apoyo masivo
El consenso en las redes sociales es que Flick manejó con acierto las frustraciones de Lamine Yamal, otro claro indicador de que sería prudente para el entrenador del Barça no ponerse del lado equivocado de esta superestrella en evolución.
Un aficionado, @BEANle, interpretó el momento así: "Lamine Yamal no estaba enojado, solo es apasionado. Los niños que aman el juego nunca quieren salir, y ese fuego es exactamente lo que lo hace especial."
Por su parte, @DKostanjsak destacó la importancia del joven del Barça: "Lamine Yamal sigue siendo uno de los mayores rompe-juegos en el fútbol mundial. Su habilidad para cambiar el curso del partido de 0 a 100 es una de las mayores armas del Barcelona. Pero depende de Flick maximizar eso. En este momento, no estamos obteniendo lo mejor del mejor del mundo."
Finalmente, @Ayse_Crypt comentó: "Los fans del Barça deberían estar aliviados. Por fin tenemos un joven talento que no se esconde cuando las cosas se ponen difíciles. Quiere cada minuto, cada duelo, cada momento. Estos son los jugadores que se convierten en pilares del club."
Una larga carrera por delante
A menos que ocurra un giro inesperado, Lamine Yamal será jugador del Barcelona por muchos años. Tiene el talento para romper récords, tanto en España como en Europa, pero solo si se le permite crecer con libertad en un rol que alguna vez ocupó Messi.
Por más que no le gusten, las comparaciones con el astro argentino no desaparecerán. Yamal se perfila como un nombre que estará ligado al fútbol durante la próxima década, y no es descabellado pensar que podría llegar a estar entre los mejores jugadores de todos los tiempos.
Aunque ningún jugador está por encima del club, el respaldo del entrenador, al pasar por alto pequeñas frustraciones o errores, solo fortalecerá el camino de Yamal hacia el estatus de leyenda. Hasta ahora, Flick parece tenerlo muy claro.
