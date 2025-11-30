Deco revela por qué Rashford “sufría” en el Manchester United y cómo el Barcelona aprovecha su mejor versión

Deco regresó a su antiguo club como directivo en el verano de 2023, tras varios años trabajando como agente. Animado por el presidente Joan Laporta a asumir el cargo, el excentrocampista —brasileño de nacimiento y portugués por adopción— ha firmado varias incorporaciones de alto perfil, entre ellas su exrepresentado Raphinha y, más recientemente, Marcus Rashford.

El internacional inglés fue identificado desde el principio como un objetivo ideal por su capacidad para desempeñarse en cualquiera de las tres posiciones del ataque de Hansi Flick, además de su deseo de afrontar un nuevo reto. Deco confirmó a The Times que Rashford tenía un interés especial en vestir la camiseta del Barça. El delantero llegó cedido hasta el final de la temporada 2025-26, con una opción de compra fijada en 30 millones de euros.

Según Deco, Rashford está disfrutando plenamente su etapa en Barcelona, en parte porque se siente liberado de la presión de ser la principal referencia ofensiva del Manchester United.