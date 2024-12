De vuelta al ruedo: LA Galaxy tiene su sexta MLS Cup, pero ¿pueden retener a Gabriel Pec, Joseph Paintsil y Dejan Joveljić para mantener sus esperanzas de repetir el título?

El Galaxy recuperó visibilidad en L.A. con su título de la MLS, pero mantener a un grupo talentoso unido para repetir podría ser complicado.

CARSON, Calif. - El reloj se había retrocedido.

El ambiente comenzó en el Dignity Health Sports Park tan temprano como a las 10:30 a.m. hora local el sábado, casi tres horas antes del inicio del partido, cuando miles de aficionados se alinearon fuera de las puertas. Para cuando comenzó el partido, el estadio estaba lleno a su capacidad de 26,812 asientos, lleno de energía mientras el LA Galaxy se preparaba para recibir a los New York Red Bulls para la MLS Cup.

Las festividades previas al partido marcaron el tono, con la leyenda del Galaxy Landon Donovan llevando el trofeo de la MLS Cup al campo junto al exastro de los Red Bulls Bradley Wright-Phillips. Cuando el Galaxy anotó dos goles tempranos - todo lo que necesitaban para una eventual victoria de 2-1 en la MLS Cup - los altavoces rugieron con letras del éxito de Kendrick Lamar They Not Like Us:

“Wop, wop, wop, wop, wop, I’ma do my stuff.”

Era una banda sonora adecuada para un equipo que, como el rapero de Compton, no se guardó nada esta temporada. Robbie Keane, la figura clave del último equipo del Galaxy en levantar la MLS Cup hace una década, entregó ceremonialmente el trofeo a este joven y dinámico grupo - un marcado contraste con los asientos vacíos que plagaron el mismo estadio hace solo 18 meses en medio de protestas de los aficionados.

Ahora, el Galaxy está oficialmente de regreso, generando la mayor expectación desde el equipo liderado por David Beckham en 2012. Pero en una ciudad tan concurrida y exigente como Los Ángeles - con 12 equipos deportivos profesionales compitiendo por atención en la zona metropolitana y sus alrededores - el Galaxy enfrenta una pregunta crítica: ¿pueden mantener este regreso a la relevancia?

Mucho depende de mantener su núcleo intacto. Las jóvenes estrellas como Riqui Puig, Joseph Paintsil, Dejan Joveljić y Gabriel Pec sin duda atraerán interés esta temporada baja, en particular Pec. Aún así, el entrenador en jefe Greg Vanney confía en que el club pueda mantener este núcleo, cuyo miembro de mayor edad, Paintsil, tiene solo 26 años.

“Creo que es importante que hagamos todo lo posible para mantener a este grupo junto”, dijo Vanney a GOAL el domingo. “Es una de las razones por las que Will [Kuntz] y yo nos enfocamos en jugadores jóvenes: para construir continuidad y permitirles crecer como una unidad. Eso es ciertamente una prioridad para nosotros de cara al futuro.”

Mantener este núcleo será crucial para las esperanzas del Galaxy de repetir. Pero es probable que los desafíos surjan esta temporada baja.