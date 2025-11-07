El Madrid ha recibido un impulso defensivo significativo ya que Alaba se ha reincorporado al entrenamiento en grupo y está listo para regresar a la plantilla para el partido contra el Vallecano, según un informe de AS.

El regreso del defensor de 33 años proporciona una solución oportuna para el entrenador, cuyo equipo ha sido gravemente afectado por las lesiones, especialmente en defensa.

Alaba participó en la mayoría de los ejercicios grupales durante la sesión de entrenamiento del viernes en Valdebebas, y se describe el panorama de su recuperación como "muy positivo". Se espera que el internacional austríaco complete la sesión final del sábado sin problemas y sea incluido en la plantilla de Alonso para el viaje a Vallecas.

El regreso del experimentado central es un desarrollo crítico para el Real Madrid, que enfrenta una crisis de lesiones en su línea defensiva. Alonso sigue sin contar con cuatro jugadores clave para el próximo partido de liga.

La lista de lesiones incluye al lateral derecho titular Carvajal y al central Rudiger, cuya ausencia ha agravado los problemas defensivos del Madrid.

Además, el club carece del mediocampista defensivo clave Tchouameni, quien fue el último jugador en quedar al margen. El francés sufre una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y no se espera que reaparezca hasta después del próximo receso internacional. Su objetivo es, supuestamente, el partido contra el Elche el 23 de noviembre. El joven Franco Mastantuono también sigue indisponible.