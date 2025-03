Dario Essugo: Por qué el Chelsea ha desembolsado 18 millones de libras por el incansable centrocampista del Sporting CP que superó a Luis Figo

El astro portugués se ha unido a Geovany Quenda para comprometer su futuro con los Blues y ya está previsto para un papel clave bajo Enzo Maresca.

¡Todd Boehly y Clearlake Capital lo están haciendo de nuevo! Los ambiciosos propietarios del Chelsea han invertido bien más de £1,000 millones en fortalecer el equipo de primera desde su llegada en 2022, con el departamento de scouting trabajando incansablemente para identificar y captar potenciales superestrellas de todo el mundo.

El éxito tangible aún no se ha materializado, pero los Blues no han tenido problemas para conseguir que jóvenes prometedores se integren en su proyecto a largo plazo al ofrecer contratos basados en incentivos que brindan una seguridad que sus rivales no pueden ofrecer. Geovany Quenda y Dario Essugo son los últimos en asumir el desafío, habiéndose hecho un nombre en el Sporting CP.

Chelsea ha captado al dúo portugués por una tarifa combinada de £62 millones ($803m) después de llegar a un acuerdo con el Sporting que verá a Essugo mudarse a Stamford Bridge en el verano antes de que Quenda lo siga al final de la temporada 2025-26. Pero uno de ellos ha estado generando mucho más entusiasmo que el otro.

Quenda se incorporó al equipo senior del Sporting bajo el mando del actual entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, y rápidamente se ha establecido como un jugador clave con solo 17 años, haciendo comparaciones con cierto Cristiano Ronaldo. El talentoso joven extremo ya ha sido convocado a la selección de Portugal, lo cual explica por qué representa £42m ($18m) del desembolso del Chelsea.

En marcado contraste, Essugo, de 20 años, deja el Sporting con solo 25 apariciones a lo largo de los últimos cuatro años. Es claramente el lado B en este doble trato, pero eso no significa que no será un gran activo para el Chelsea. De hecho, Essugo podría terminar siendo una de las gangas del siglo a £18 millones ($23 millones) - y GOAL está disponible para explicar por qué...