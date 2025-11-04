'Cuestión de tiempo' - Xabi Alonso respalda a Florian Wirtz para silenciar a los críticos del Liverpool y agradece al excentrocampista del Bayer Leverkusen por ayudarlo a conseguir el trabajo en el Real Madrid

A pesar de ser su segunda compra más cara de la Premier League de todos los tiempos, detrás del fichaje de £125 millones ($169 millones) de Alexander Isak del Newcastle United este verano, Wirtz no es un titular habitual en el XI inicial del Liverpool en este momento. De hecho, ha iniciado seis de sus 10 partidos de la Premier League mientras su período de adaptación continúa. Sin embargo, el entrenador Slot también está satisfecho con lo que Wirtz ha producido hasta ahora.

"Se puede decir que ha iniciado uno de los últimos cuatro [dos de los últimos cuatro] pero también se puede decir que ya ha iniciado 10 esta temporada," dijo el holandés. "Lo he dicho bastante, no como una excusa sino como es; muchas veces tenemos que jugar tres partidos en siete días con solo dos días de descanso entre ellos. Para un jugador que viene de otra liga, que por cierto es una muy buena liga, nueve de cada diez personas estarían de acuerdo en que la Premier League es un poco más intensa en todos los partidos. Si miras eso, entonces ya ha jugado mucho. Ha tenido su impacto en muchos partidos pero ha sido desafortunado con el producto final, ya sea por él mismo o sus compañeros. Para mí, trajo exactamente lo que esperábamos, un jugador que creó mucho para el equipo. Tendrá sus goles pero no creo que sea una sorpresa para nadie que si tienes 22 o 23 años y vienes a una liga diferente, puedas necesitar algo de tiempo para adaptarte a esa intensidad si juegas cada tres días. Ryan Gravenberch estuvo aquí antes y le tomó un tiempo adaptarse a la intensidad, tal vez incluso más tiempo del que le tomará a Florian."