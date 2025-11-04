'Cuestión de tiempo' - Xabi Alonso respalda a Florian Wirtz para silenciar a los críticos del Liverpool y agradece al excentrocampista del Bayer Leverkusen por ayudarlo a conseguir el trabajo en el Real Madrid
Wirtz tiene dificultades en Liverpool
Hubo mucha expectación cuando Liverpool finalmente consiguió a su hombre por un acuerdo récord de la Premier League en junio. Wirtz llegó con una gran reputación después de destacar en Leverkusen, con Alonso aprovechando al máximo su talento mientras ganaban la Bundesliga y la DFB-Pokal. El mediocampista alemán logró anotar 57 goles y 65 asistencias en 197 partidos para el equipo alemán, pero en Liverpool está luchando por causar impacto. En 14 apariciones, el mediocampista ofensivo aún no ha marcado un gol y tiene tres asistencias, una de las cuales se dio en la Community Shield. Pero antes de que los Reds se enfrenten al Madrid de Alonso en la Liga de Campeones el martes, el exmediocampista ha elogiado al joven "especial".
- (C)Getty Images
Wirtz cuenta con el respaldo de Alonso
"No tengo dudas, es solo cuestión de tiempo", dijo Alonso en una conferencia de prensa previa al partido el lunes, cuando se le preguntó sobre Wirtz. "Es una gran oportunidad para él, llegar a Liverpool después de tantos años en Alemania, y estar allí toda su vida".
Alonso añadió que Wirtz jugó involuntariamente un papel en que el Madrid lo nombrara para reemplazar a Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu.
"Necesita adaptarse, pero es un jugador realmente especial", agregó Alonso. "Es competitivo. Una de las razones por las que estoy aquí es por Flo. Espero que no mañana (martes), pero espero que pronto muestre su calidad y su clase".
Slot defiende el inicio de Wirtz en Liverpool
A pesar de ser su segunda compra más cara de la Premier League de todos los tiempos, detrás del fichaje de £125 millones ($169 millones) de Alexander Isak del Newcastle United este verano, Wirtz no es un titular habitual en el XI inicial del Liverpool en este momento. De hecho, ha iniciado seis de sus 10 partidos de la Premier League mientras su período de adaptación continúa. Sin embargo, el entrenador Slot también está satisfecho con lo que Wirtz ha producido hasta ahora.
"Se puede decir que ha iniciado uno de los últimos cuatro [dos de los últimos cuatro] pero también se puede decir que ya ha iniciado 10 esta temporada," dijo el holandés. "Lo he dicho bastante, no como una excusa sino como es; muchas veces tenemos que jugar tres partidos en siete días con solo dos días de descanso entre ellos. Para un jugador que viene de otra liga, que por cierto es una muy buena liga, nueve de cada diez personas estarían de acuerdo en que la Premier League es un poco más intensa en todos los partidos. Si miras eso, entonces ya ha jugado mucho. Ha tenido su impacto en muchos partidos pero ha sido desafortunado con el producto final, ya sea por él mismo o sus compañeros. Para mí, trajo exactamente lo que esperábamos, un jugador que creó mucho para el equipo. Tendrá sus goles pero no creo que sea una sorpresa para nadie que si tienes 22 o 23 años y vienes a una liga diferente, puedas necesitar algo de tiempo para adaptarte a esa intensidad si juegas cada tres días. Ryan Gravenberch estuvo aquí antes y le tomó un tiempo adaptarse a la intensidad, tal vez incluso más tiempo del que le tomará a Florian."
- IMAGO / DeFodi Images
Wirtz bajo presión para rendir
Antes del viaje de Madrid a Liverpool el martes, que también verá el regreso del ex estrella de los Reds, Trent Alexander-Arnold, tras su cambio a los gigantes españoles este verano, muchos se preguntarán si Wirtz comenzará contra su antiguo entrenador. Los Blancos están en plena forma en Europa y La Liga, por lo que Slot querrá estar al máximo para este encuentro, aunque no cuentan con Isak, Alisson y Jeremie Frimpong. Si hay un momento para destacar, será ahora para Wirtz. Si no, podría convertirse en un suplente habitual.