¡¿Cuánto quieren?! Real Madrid demandará a la UEFA por una asombrosa cifra multimillonaria en daños después de que el fallo sobre la Superliga favorezca a los gigantes de La Liga

La Superliga Europea, una vez anunciada como el proyecto más controvertido en la historia del fútbol, vuelve a estar en los titulares, y esta vez las apuestas son aún más altas. Madrid y A22 Sports Management, la empresa que promovió la desafortunada competición separatista, han anunciado planes para demandar a la UEFA por la asombrosa cifra de 4.500 millones de euros en daños.

Según AS, la cifra representa beneficios perdidos, daño reputacional y perjuicio competitivo causado por el supuesto monopolio de la UEFA. Los abogados de Madrid y A22 ya están redactando la demanda, marcando un cambio decisivo en la estrategia. Después de meses de discusiones fallidas y casi una docena de reuniones improductivas, las partes han decidido pasar a la ofensiva.

Esto se produce a raíz de una sentencia de un tribunal de Madrid que se puso del lado de los Blancos y A22, desestimando las apelaciones de la UEFA y confirmando que el organismo rector había "infringido gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea". Para el presidente del club, Florentino Pérez, fue la luz verde que había estado esperando durante mucho tiempo. El club siente que con la sentencia de Madrid a su favor pueden buscar justicia y reclamar miles de millones que creen se perdieron por la obstrucción ilegal de la UEFA.