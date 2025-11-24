¿Cuándo volverá Rodri? Pep Guardiola explica el regreso cauteloso del Balón de Oro

Rodri sufrió una devastadora lesión de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, lo que le impidió formar parte de la defensa del título de la Premier League en el Etihad Stadium; finalmente, la corona fue para el Liverpool. Más adelante, sufrió golpes menores al competir en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

El City siempre ha sido consciente de la necesidad de manejar a Rodri con cuidado, con la esperanza de que pudiera recuperarse por completo. Sin embargo, sufrió un nuevo contratiempo el mes pasado en el partido contra el Brentford, cuando el centrocampista de 29 años tuvo que abandonar el encuentro en los primeros 20 minutos debido a problemas persistentes en su rodilla.

La ausencia de Rodri ha afectado el rendimiento del City en el campo. Tras su lesión la temporada pasada, el equipo perdió forma y momentum, quedando casi fuera de la lucha por el título de la Premier League al inicio de 2025. Esta temporada, aunque el City ha empezado con buen pie, sus actuaciones han sido inconsistentes debido a la participación esporádica de Rodri.