Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez deciden el lugar de la boda con un significado especial para la superestrella de Al-Nassr y Portugal
El viaje romántico de Ronaldo y Georgina
La pareja comenzó a salir en 2016 y han estado juntos durante los últimos nueve años, durante los cuales también se convirtieron en una familia de cinco hijos. Ronaldo finalmente hizo la propuesta en agosto, como se confirmó cuando Georgina mostró una imagen en las redes sociales de su enorme anillo de compromiso. En el título de la publicación, ella escribió: "Sí, acepto. En esta y en todas mis vidas."
- Getty/Instagram
¿Cuándo y dónde se va a casar Ronaldo?
Según Jornal da Madeira, Ronaldo y su prometida se casarán en una ceremonia cristiana en su isla natal de Madeira en el verano de 2026. La ceremonia tendrá lugar en la Catedral de Funchal después del Mundial en América del Norte y la recepción se llevará a cabo en un hotel de lujo. La ubicación del hotel tiene un significado especial para Ronaldo ya que se encuentra a solo 1.5 millas del hospital donde nació y a solo tres millas de la base del Nacional da Madeira, uno de los equipos para los que jugó en su juventud.
Ronaldo 'no es un tipo romántico'
Ronaldo afirmó que no es generalmente una persona muy romántica en una reciente entrevista en 'Piers Morgan Unsensored'. El narró todo el episodio de la propuesta, como dijo: "Eran como la 1 am. Mis hijas estaban en la cama durmiendo. Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecer a Gio (Georgina) y mientras le daba el anillo, mis dos hijos entraron y dijeron 'Papá, vas a darle el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo'.
"Dije, 'Wow, este es el momento adecuado para decir sí.' Era el momento. Sabía que iba a hacerlo algún día pero no había planeado hacerlo en ese momento. Porque mis hijas dijeron eso y mis amigos estaban filmando, era lo que quería y ofrecí (el anillo). No me arrodillé porque no estaba preparado pero fue un momento hermoso. Hice un discurso. Fue simple, no soy un tipo romántico. Bueno, lo soy, pero no muy romántico, no del tipo que lleva flores cada semana a la casa. Pero soy romántico a mi manera. Fue hermoso y sabía que es la mujer de mi vida, así que lo hice y espero haberlo hecho bien."
- IG:@georginagio
El anillo de Georgina está valorado en 1,5 millones de libras
Ronaldo, quien es el primer jugador de fútbol multimillonario, gastó generosamente en el anillo de compromiso especial que compró especialmente para su pareja. Según la especialista en anillos de compromiso Laura Taylor, el hermoso diamante de Georgina está valorado en £1.5 millones. Taylor le dijo al Daily Mail: "Un diamante de este tamaño casi con certeza está engastado en platino por seguridad, lo que también realza su color y le da al anillo un acabado atemporal. Este es un anillo impresionante, y fácilmente entre los más impresionantes que hemos visto en los últimos años, lo cual se siente perfectamente adecuado para una de las parejas más famosas del fútbol. Si el diamante es natural y de calidad excepcional en la gama de colores D-F con una claridad impecable o casi impecable, su valor podría superar fácilmente los £1.5 millones."
Mientras tanto, Tobias Kormind, director general de 77 Diamonds, dijo a The Mirror: "Estimamos que el valor del impresionante anillo de compromiso de Georgina Rodríguez es de alrededor de $5 millones. El anillo recuerda al famoso diamante Taylor-Burton, una piedra en forma de pera de 69.42 quilates que Richard Burton le regaló a Elizabeth Taylor, quien supuestamente lo compró de Cartier, quien compró la rareza por más de $1 millón en una subasta."