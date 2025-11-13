Cristiano Ronaldo responde sobre su gol 1,000 en la final del Mundial y su posible Eurocopa 2028

Ronaldo no da señales de desaceleración en cuanto a goles, y el exdelantero de Manchester United, Real Madrid y Juventus se muestra orgulloso de su capacidad para adaptarse a los tiempos. Sobre su productividad a una edad que pocos alcanzan como profesionales, señaló:

"Marcar goles es lo más difícil en el fútbol. Creo que fui inteligente al adaptarme al fútbol moderno, física y mentalmente, a diferentes contextos de clubes, la selección nacional y distintas ligas. Un jugador verdaderamente inteligente se adapta a las circunstancias del fútbol, y así debe ser. Pensaré así hasta que me retire. Tienes que adaptarte; el fútbol no es el mismo de hace cinco años. Lo que marca la diferencia entre los grandes jugadores es su cabeza."

Aunque la jubilación no domina sus pensamientos actualmente, Ronaldo ha admitido que su retiro podría llegar “pronto” y que el Mundial de 2026 podría ser su último.

Sin embargo, ha firmado un contrato con Al-Nassr hasta 2027 y explicó:

"Seamos honestos, cuando digo ‘pronto’ quiero decir probablemente uno o dos años. Estoy disfrutando el momento. Pero cuando digo ‘pronto’, no es realmente pronto, porque doy todo por el fútbol. Llevo 25 años en el juego, hice de todo y tengo muchos récords. Estoy realmente orgulloso. Así que disfrutemos el momento, vivamos el momento."