En el estadio Zini de Cremona se disputará un auténtico partido decisivo por la permanencia. La Cremonese de Nicola deberá demostrar que aún puede decir algo en este campeonato, tras meses de crisis total. La Fiorentina de Paolo Vanoli, por su parte, espera poder tomarse un respiro tras meses viviendo con el fantasma del descenso a sus espaldas.
Cremonese-Fiorentina: dónde verlo, canal de televisión, streaming, alineaciones
CREMONESE-FIORENTINA: CANAL DE TELEVISIÓN Y RETRANSMISIÓN EN DIRECTO POR INTERNETPartido: Cremonese-Fiorentina
Fecha: lunes, 16 de marzo de 2026
Hora: 20:45
Canal de televisión: DAZN
Transmisión en directo: DAZN
POSIBLES ALINEACIONES DEL CREMONESE-FIORENTINA
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Entrenador: Nicola
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. Entrenador: Vanoli
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LAS ALINEACIONES
Nicola tendrá que prescindir de Pezzella, sancionado. Por el contrario, no hay dudas sobre quiénes saltarán al campo con la Fiorentina en el Zini. Queda por ver quién se impone en la pugna por el puesto de delantero entre Djuric y Bonazzoli. Thorsby es fijo en el centro del campo, junto a él estarán Vandeputte y el exjugador de la Fiorentina Maleh.
En cuanto a la Fiorentina, todo gira en torno a Moise Kean. El delantero viola debería recuperarse a tiempo; de lo contrario, Roberto Piccoli está listo para entrar. También queda por ver la posición en el campo de Fabiano Parisi. Podría jugar como extremo en lugar de Harrison, que no ha brillado en los últimos partidos. Fagioli y Gudmundsson vuelven a la alineación titular.
DÓNDE VER EL CREMONESE-FIORENTINA POR TELEVISIÓN
El partido entre el Cremonese y la Fiorentina se retransmitirá en directo por DAZN y se podrá ver a través de smart TV y dispositivos como Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box y consolas de videojuegos. Los usuarios con suscripción tanto a DAZN como a Sky también tendrán la posibilidad de verlo en DAZN 2, en el canal 215 de Sky, activando la opción Zona DAZN.
CREMONESE-FIORENTINA EN DIRECTO POR STREAMINGAl tratarse de una retransmisión en directo en DAZN, el partido se podrá seguir en streaming también desde smartphones y tabletas a través de la aplicación oficial, así como desde ordenadores de sobremesa y portátiles conectándose a la página web de la plataforma.
COMENTARISTA Y SEGUNDA VOZ
El dúo Giustiniani-Giaccherini será el encargado de narrar el Cremonese-Fiorentina.