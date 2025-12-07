'Continuaremos este viaje' - Thomas Müller valora el potencial de Vancouver Whitecaps tras perder la MLS Cup ante Inter Miami

El entrenador de los Vancouver Whitecaps, Jesper Sorensen, también destacó que la derrota fue un momento clave para el club. A pesar de perder 3-1 ante Inter Miami en la final de la MLS Cup el sábado por la noche, Sorensen se mostró orgulloso de su equipo. Los Whitecaps igualaban 1-1, pero recibieron dos goles en la segunda mitad, ambos asistidos por Lionel Messi, frustrando así su temporada de ensueño. En su primer año al mando, Sorensen ha llevado al equipo canadiense a tres finales en 2025.

Reconociendo la decepción tras la derrota, el entrenador señaló que, pese al resultado, había pocos motivos para arrepentirse de la campaña:

“Somos un grupo muy fuerte. Hoy lloramos, pero son lágrimas de orgullo, porque sé que emocionamos a mucha gente en Vancouver”, afirmó. “Hemos creado algo que la gente quiere ver y seguir. Además, el comportamiento de nuestros jugadores durante la temporada, dentro y fuera de la cancha, ha sido ejemplar. Es importante ser campeón en el campo, pero también fuera de él.”

Sorensen también señaló la efectividad de Inter Miami al limitar a Thomas Müller en su zona de confort:

“Con ese enfoque sobre Thomas, también se trataba de jugar más allá de él. Pero claro, cuando juegas contra un equipo, ellos también tienen un plan para jugar contra ti. Así es como funciona el fútbol”, agregó.