AFP
Cole Palmer registra la celebración característica de 'frío' tembloroso a pesar de haberla copiado del jugador del Aston Villa, Morgan Rogers, mientras continúa el impulso comercial del futbolista del Chelsea
Palmer registra su celebración 'fría'
La solicitud de marca registrada de Palmer ha sido aprobada por la Oficina de Propiedad Intelectual del gobierno del Reino Unido, según informó The Athletic. La estrella del Chelsea previamente había registrado su apodo 'Cold' y ahora ha hecho lo mismo con su celebración. No impedirá que otros jugadores lo imiten en el campo, pero sí significa que otros no pueden usarlo con fines comerciales sin su permiso.
- Getty Images Sport
¿Por qué ha tomado Palmer esta decisión?
Paul Jordan, socio y co-director del grupo de marcas, diseños y derechos de autor en Bristows LLP, dijo a The Athletic: "Creo que para mí esto parece que alguien, en Cole Palmer, él o sus asesores están tomando sus derechos de propiedad intelectual e imagen realmente en serio. Y solo están tratando de reunir un conjunto de derechos registrados que puedan demostrar al mundo que son súper importantes, lo cual podría generar valor cuando esté entrando en acuerdos. Creo que se trata de reunir un conjunto de derechos para decir, 'oye, mira, tomo la propiedad intelectual en serio, estoy haciendo todo lo que está en mi poder para asegurarme de todo lo que creo que es de mi propiedad', más que ver muchos juicios intentando restringir a otras personas de hacer el gesto."
La estrella del Chelsea sigue a Ronaldo y Mbappé
El movimiento de Palmer lo ve seguir los pasos de algunos grandes del juego. Ronaldo ha registrado previamente su famoso 'Siuuuu' como marca, mientras que Kylian Mbappé ha hecho lo mismo con su movimiento característico de cruzar los brazos y meter las manos debajo de las axilas después de anotar. El ex estrella del Real Madrid, Gareth Bale, también se movió para registrar su celebración 'Eleven of Hearts' durante su carrera y la famosa pose de yoga de Erling Haaland ha recibido el mismo tratamiento. El defensor del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, copió la celebración de Haaland en el campo después de anotar para el Arsenal contra el Manchester City a principios de este año.
Palmer admite que la celebración vino de Rogers
Palmer puede haberse convertido en sinónimo de la celebración, pero previamente admitió haber tomado la idea de su antiguo compañero de equipo del Manchester City, Rogers. Le dijo a The Telegraph: "Hice por primera vez la celebración 'fría' el pasado diciembre en un partido contra Luton donde ganamos 3-2. Es un guiño a mi antiguo compañero de la academia del City, Morgan Rogers [que ahora está en Aston Villa]. Simboliza alegría, pasión y dura determinación por el juego, además es divertido porque funciona bien con mi nombre. Todo el mundo sabe que es mi celebración. Muchas personas pueden haberla hecho, pero todos saben que es mi celebración."
Rogers posteriormente admitió que él había sido el primero en crearla: "Definitivamente me copió. Es mi celebración. Revisa la línea de tiempo, yo lo hice primero. Es uno de mis amigos más cercanos en la vida. No podría estar más orgulloso de él."
Palmer no es el único jugador que ha utilizado la celebración, con el extremo del Valencia, Diego Lopez, insistiendo en que él tuvo la idea primero. Le dijo a Relevo a principios de este año: "Todavía no he recibido el recibo… No sé si es porque no tiene mi dirección, porque no se la han dado o por qué. Si quieres, puedo explicar que he estado haciendo esta celebración durante cuatro años y seguiré haciéndola. De hecho, espero hacerlo más a menudo porque significará que he marcado muchos goles."
- AFP
¿Cuándo regresa Palmer de su lesión?
La celebración de Cole Palmer no se ha visto durante algún tiempo ya que el estrella del Chelsea ha estado fuera de acción desde septiembre por una lesión en la ingle. Sin embargo, está cerca de volver a la acción y se espera que regrese al equipo del Chelsea después del parón internacional. Enzo Maresca ha dicho que tiene "esperanzas" de que Palmer esté disponible para partidos cruciales contra Barcelona en la Liga de Campeones y Arsenal en la Premier League.
