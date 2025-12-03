SC
Catar destaca en la Copa Árabe 2025 con accesibilidad total y asientos especiales para aficionados con necesidades especiales
Catar a la vanguardia de los torneos de la FIFA
Desde que obtuvo los derechos para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022, Catar se ha consolidado como un centro deportivo global, capaz de albergar eventos de clase mundial gracias a la exitosa realización de múltiples torneos de gran relevancia.
Además de la exitosa Copa Mundial 2022, el país ha sido sede de competiciones como la Copa Asiática de la AFC, la Liga de Campeones de la AFC, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa Árabe de la FIFA, la Copa Intercontinental de la FIFA y la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.
Recientemente completó con éxito la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 y actualmente organiza la Copa Árabe de la FIFA 2025. Además, este mes también acogerá la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.
Más allá de los estadios de última generación y la infraestructura de primer nivel, Catar ha puesto especial atención en garantizar la experiencia de todos los aficionados, con medidas destacadas para proteger y facilitar la participación de personas con discapacidades. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, el 3 de diciembre, es momento de conocer esas iniciativas.
Acceso sin barreras y asientos especiales
En la Copa Árabe de la FIFA 2025, al igual que en todos los torneos organizados por Catar, los aficionados con capacidades especiales cuentan con medidas pensadas para que disfruten del juego sin preocupaciones.
Desde el proceso de adquisición de entradas hasta la salida del estadio, los organizadores han desplegado la alfombra roja, demostrando que el fútbol es un juego para todos.
Se ofrecen entradas especiales, llamadas entradas de accesibilidad, que se pueden solicitar enviando un correo a accessibility.tickets@sc.qa.
Una vez con la entrada, los aficionados disfrutan de acceso sin barreras al estadio y asientos especialmente diseñados para garantizar comodidad y facilidad de acceso, asegurando que vivan la experiencia del partido al máximo.
Otras medidas
Además de los asientos accesibles en los seis estadios de la Copa Árabe de la FIFA, Catar ha implementado comentarios audio-descriptivos para aficionados ciegos o con discapacidad visual.
También se han habilitado salas sensoriales para quienes tienen necesidades neurodivergentes.
Estas iniciativas de accesibilidad, lideradas por el Comité Organizador Local (LOC), destacan como un ejemplo encomiable de inclusión en los torneos deportivos.
¿Qué sigue para Catar?
La Copa Árabe de la FIFA puede que apenas haya comenzado en Catar, pero el país lleva tiempo priorizando las necesidades de los aficionados con habilidades especiales. Esto quedó igualmente evidente durante la reciente Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025.
Se habilitaron áreas específicas en las Zonas de Aficionados en los estadios para que estas personas pudieran disfrutar plenamente de la experiencia de los torneos.
Estas acciones son realmente encomiables y refuerzan la reputación de Catar como un anfitrión de clase mundial en competiciones deportivas.
