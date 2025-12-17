AFP
El campeón del Mundial 2026 recibirá un premio récord de 50 millones de dólares
Premio acumulado del Mundial 2026 alcanza un récord histórico
Los 48 equipos clasificados para la Copa Mundial 2026 compartirán un total de 655 millones de dólares en premios, un aumento del 50 % respecto al torneo de 2022. Los campeones se llevarán 50 millones de dólares, la cifra más alta jamás otorgada a un ganador del Mundial, destacando el compromiso de la FIFA por recompensar la excelencia en el escenario más grande del fútbol.
Los subcampeones recibirán 33 millones de dólares, mientras que los equipos que terminen en tercer y cuarto lugar percibirán 29 millones y 27 millones de dólares, respectivamente. Los equipos clasificados entre el quinto y octavo lugar recibirán 19 millones de dólares cada uno, reflejando la competitividad del torneo ampliado.
Las recompensas financieras se extienden profundamente en el torneo
La FIFA aseguró que los beneficios financieros del Mundial se extenderán más allá de los equipos mejor clasificados. Los eliminados en los octavos de final recibirán 15 millones de dólares, mientras que los equipos que queden eliminados en la fase de grupos y terminen entre el 33.º y 48.º puesto recibirán 9 millones de dólares. Además, cada selección clasificada recibirá 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación, garantizando un pago mínimo de 10,5 millones de dólares por equipo.
Esta estructura de premios integral busca apoyar a todas las naciones participantes, fomentar el desarrollo del fútbol a nivel global e incentivar actuaciones competitivas durante todo el torneo.
Mundial 2026 genera un impacto financiero innovador
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la Copa Mundial 2026 como innovadora, no solo por su magnitud, sino también por su contribución financiera sin precedentes al fútbol mundial. Destacó que el aumento en los premios refleja la reinversión de la FIFA en el deporte y su compromiso por apoyar a las asociaciones miembro en todo el mundo.
“En los últimos años, la FIFA ha intensificado sus esfuerzos para impulsar el fútbol juvenil, cuyos resultados son evidentes para todos. Hemos promovido activamente competiciones y desarrollo juvenil, y este es un paso natural y muy positivo”, afirmó Infantino en el comunicado de prensa.
Añadió que los festivales FIFA U-15 para chicos y chicas serán clave para dar oportunidades a todos los talentos alrededor del mundo.
Mundial 2026 impulsa crecimiento financiero y desarrollo futbolístico a largo plazo
La Copa Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos refuerza el compromiso financiero de la FIFA, enviando un mensaje claro: el éxito en el escenario más grande del fútbol conllevará recompensas históricas, desde los campeones hasta los equipos debutantes.
