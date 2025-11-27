¿Cambio de rumbo de Vinicius Jr? ¡La estrella del Real Madrid está lista para bajar sus enormes exigencias salariales y se acerca a renovar el contrato a pesar de la tensión con Xabi Alonso!

La saga de la renovación de Vinicius ha sido una historia definitoria fuera del campo en Madrid esta temporada. El contrato actual del brasileño dura hasta el 30 de junio de 2027, y las conversaciones se estancaron por primera vez hace dos años cuando el club le ofreció alrededor de 20 millones de euros (£17m/$22m) por temporada, una cantidad que él consideró insuficiente en un momento en que se le veía internamente como la futura superestrella del club.

De vuelta en 2023, con Karim Benzema fuera y Jude Bellingham apenas comenzando su trayectoria en Madrid, el brasileño creía que merecía una compensación acorde a su papel como punto focal del ataque del club. Su entorno argumentó que valía más cerca de 30 millones de euros (£25m/$33m), situándolo en el mismo nivel que Mbappe, cuyo paquete actual en Madrid alcanza los 23 millones de euros (£19m/$25m) netos anuales con bonificaciones incluidas. Las negociaciones continuaron en esta temporada, pero el progreso fue limitado.

El verdadero revés llegó cuando los informes afirmaron que Vinicius informó al club que no firmaría una extensión “mientras su relación con Alonso siga tan tensa.” La frustración del extremo aumentó a medida que fue sustituido repetidamente, omitido de las alineaciones iniciales y terminó los 90 minutos completos solo cuatro veces en toda la temporada. Eso, combinado con la caída de forma de Madrid, llevó las conversaciones sobre el contrato a un congelamiento profundo hasta que los eventos en Grecia cambiaron el ánimo.