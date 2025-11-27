Getty Images Sport
¿Cambio de rumbo de Vinicius Jr? ¡La estrella del Real Madrid está lista para bajar sus enormes exigencias salariales y se acerca a renovar el contrato a pesar de la tensión con Xabi Alonso!
Cómo las tensiones contractuales llegaron al punto de ruptura
La saga de la renovación de Vinicius ha sido una historia definitoria fuera del campo en Madrid esta temporada. El contrato actual del brasileño dura hasta el 30 de junio de 2027, y las conversaciones se estancaron por primera vez hace dos años cuando el club le ofreció alrededor de 20 millones de euros (£17m/$22m) por temporada, una cantidad que él consideró insuficiente en un momento en que se le veía internamente como la futura superestrella del club.
De vuelta en 2023, con Karim Benzema fuera y Jude Bellingham apenas comenzando su trayectoria en Madrid, el brasileño creía que merecía una compensación acorde a su papel como punto focal del ataque del club. Su entorno argumentó que valía más cerca de 30 millones de euros (£25m/$33m), situándolo en el mismo nivel que Mbappe, cuyo paquete actual en Madrid alcanza los 23 millones de euros (£19m/$25m) netos anuales con bonificaciones incluidas. Las negociaciones continuaron en esta temporada, pero el progreso fue limitado.
El verdadero revés llegó cuando los informes afirmaron que Vinicius informó al club que no firmaría una extensión “mientras su relación con Alonso siga tan tensa.” La frustración del extremo aumentó a medida que fue sustituido repetidamente, omitido de las alineaciones iniciales y terminó los 90 minutos completos solo cuatro veces en toda la temporada. Eso, combinado con la caída de forma de Madrid, llevó las conversaciones sobre el contrato a un congelamiento profundo hasta que los eventos en Grecia cambiaron el ánimo.
Dentro de la grieta de Alonso y el vestuario dividido del Madrid
Informes españoles sugirieron que la tensión entre Vinicius y Alonso simbolizaba una división más amplia dentro del equipo. COPE reveló que seis jugadores - Vinicius, Federico Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick y Ferland Mendy eran infelices con las elecciones tácticas y sustituciones del entrenador.
Vinicius, visto como el centro de la inquietud, sentía que su papel se había disminuido. Ser excluido de alineaciones titulares importantes y utilizado de manera inconsistente solo profundizó su irritación. Mientras tanto, las figuras estelares del club - Mbappe, Thibaut Courtois, Arda Guler, Dean Huijsen y Alvaro Carreras, se decía que apoyaban firmemente a Alonso.
El punto de inflexión llegó durante el último Clásico, cuando el jugador de 25 años reaccionó con enojo tras ser sustituido. Emitió una disculpa por escrito días después, pero notablemente dejó fuera el nombre de Alonso. Esa omisión fortaleció la percepción de una relación fracturada.
Pero según informes de Mundo Deportivo, Vinicius posteriormente se disculpó en persona tanto con el personal como con todo el equipo. Y cuando el Madrid venció 4-3 al Olympiacos en Grecia, Vinicius caminó directamente hacia Alonso al final del partido, ambos abrazándose públicamente, señalando un deseo de avanzar y estabilizar la situación.
Por qué Vinicius ahora está dispuesto a aceptar condiciones reducidas
El cambio de tono fuera del campo ha coincidido con la reapertura de las conversaciones sobre el aspecto financiero. Vinicius gana 15 millones de euros brutos por temporada bajo su contrato actual, y aunque su objetivo inicial era igualar o superar las cifras de Mbappé, Mundo Deportivo ahora indica que está dispuesto a aceptar condiciones significativamente más bajas que su anterior objetivo de 30 millones de euros.
Su disposición a comprometerse se debe a varios factores en evolución. Su rendimiento ha disminuido, con solo 11 goles en sus últimos 40 partidos de liga y de la Liga de Campeones, reduciendo el poder de negociación que una vez tuvo. Al mismo tiempo, ningún club europeo importante ha hecho un acercamiento concreto por él, a pesar de los enlaces especulativos con el Manchester City, Chelsea y Paris Saint-Germain, lo que ha suavizado aún más su posición de negociación. También hay una comprensión creciente dentro de su campo de que el Madrid sigue siendo el club mejor posicionado para maximizar su potencial a largo plazo y mantener vivas sus ambiciones de ganar el Balón de Oro. Más importante aún, la tensión con Alonso parece haberse enfriado después de recientes gestos conciliadores, eliminando uno de los mayores obstáculos emocionales para firmar un nuevo contrato.
Juntos, estos desarrollos representan el primer avance real en más de dos años de negociaciones estancadas. Ahora se describe al jugador y al club como alineados una vez más, con ambas partes optimistas sobre llegar a un acuerdo final en los próximos meses. También es un momento crucial, ya que Vinicius sería libre para negociar con otros clubes a partir de enero de 2027, una vez que ingrese en los últimos seis meses de su contrato actual, un escenario que los Blancos están decididos a evitar a toda costa.
¿Qué sigue para el No.7 del Madrid?
El brasileño ahora entra en una etapa crucial: los últimos 18 meses de su contrato y un momento decisivo en su carrera en Madrid. Su valor de mercado disminuirá con cada mes que pase a menos que se firme una renovación. El club quiere claridad antes de que se abra el mercado de verano en 2026; el jugador quiere garantías sobre su rol y su ajuste en el proyecto a largo plazo.
En el campo, todavía tiene la oportunidad de revertir su reciente declive y volver a establecerse como una figura decisiva junto a Mbappe y Bellingham. Fuera de él, se espera que las discusiones en Madrid se aceleren antes de que termine la temporada, con ambas partes confiadas en que se puede alcanzar un punto medio. Todas las miradas ahora se dirigen a la mesa de negociaciones donde se decidirá el futuro de Vinicius Jr en el Bernabéu de una vez por todas.
