Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs West Ham: Alexander Isak y Florian Wirtz FINALMENTE aparecen mientras los Reds detienen la mala racha, mientras Mohamed Salah se enoja desde el banquillo

Reflejando sus respectivos comienzos lentos en la campaña de la Premier League, West Ham y Liverpool no lograron encender el London Stadium desde el principio. Los locales, preparados por Nuno Espirito Santo para absorber la presión y atacar al contragolpe, fueron presionados por los Reds que no pudieron imponer su dominio con el balón en la primera mitad. Alphonse Areola lo hizo bien al realizar una gran parada ante un espectacular intento de Isak y cortar un peligroso centro de Joe Gomez, pero de lo contrario no fue inquietado por un ataque apagado de los Reds en los primeros intercambios.

Wirtz había impresionado en la primera mitad y parecía ser el más propenso a marcar la diferencia para los Reds en el segundo período. En el minuto 60, el alemán se deslizó hacia su izquierda y, con el exterior de su pie, pasó el balón a través de una defensa compacta de los Hammers hacia Cody Gakpo, quien devolvió a Isak para disparar de primera al rincón inferior izquierdo.

Los Reds continuaron manteniendo la posesión del balón y sofocaron cualquier ataque del West Ham, y a pesar de mantener solo una ventaja de un gol, los Reds nunca pareció que fueran a renunciar a los tres puntos, y ni siquiera tuvieron que introducir a Salah para fortalecer su control sobre el juego. Una ridícula tarjeta roja a Lucas Paquetá solo apagó la posibilidad de una recuperación de los Hammers, antes de que Gakpo disparara a casa desde un centro de Gomez en el minuto 92 para sellar una victoria vital.

GOAL califica a los jugadores del Liverpool desde el London Stadium...

