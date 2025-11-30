+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Isak Wirtz Salah Liverpool West HamGetty

Calificaciones de los jugadores del Liverpool vs West Ham: Alexander Isak y Florian Wirtz FINALMENTE aparecen mientras los Reds detienen la mala racha, mientras Mohamed Salah se enoja desde el banquillo

Mohamed Salah se quedó en el banquillo mientras los criticados fichajes de verano Alexander Isak y Florian Wirtz ayudaron al Liverpool a conseguir tres puntos vitales en la victoria por 2-0 sobre el West Ham el domingo. El delantero sueco marcó su primer gol en la Premier League para el club desde su costoso traspaso a Anfield este verano, mientras que el alemán proporcionó el latido del ataque del Liverpool.

Reflejando sus respectivos comienzos lentos en la campaña de la Premier League, West Ham y Liverpool no lograron encender el London Stadium desde el principio. Los locales, preparados por Nuno Espirito Santo para absorber la presión y atacar al contragolpe, fueron presionados por los Reds que no pudieron imponer su dominio con el balón en la primera mitad. Alphonse Areola lo hizo bien al realizar una gran parada ante un espectacular intento de Isak y cortar un peligroso centro de Joe Gomez, pero de lo contrario no fue inquietado por un ataque apagado de los Reds en los primeros intercambios.

Wirtz había impresionado en la primera mitad y parecía ser el más propenso a marcar la diferencia para los Reds en el segundo período. En el minuto 60, el alemán se deslizó hacia su izquierda y, con el exterior de su pie, pasó el balón a través de una defensa compacta de los Hammers hacia Cody Gakpo, quien devolvió a Isak para disparar de primera al rincón inferior izquierdo.

Los Reds continuaron manteniendo la posesión del balón y sofocaron cualquier ataque del West Ham, y a pesar de mantener solo una ventaja de un gol, los Reds nunca pareció que fueran a renunciar a los tres puntos, y ni siquiera tuvieron que introducir a Salah para fortalecer su control sobre el juego. Una ridícula tarjeta roja a Lucas Paquetá solo apagó la posibilidad de una recuperación de los Hammers, antes de que Gakpo disparara a casa desde un centro de Gomez en el minuto 92 para sellar una victoria vital.

GOAL califica a los jugadores del Liverpool desde el London Stadium...

  • West Ham United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Alisson Becker (6/10):

    El brasileño tuvo poco que hacer, pero estará contento con su portería a cero.

    Joe Gómez (7/10):

    El defensor inglés, jugando en el lado derecho de la defensa, tuvo una actuación sólida y ofreció una verdadera amenaza hacia adelante.

    Ibrahima Konaté (6/10):

    Un día sin contratiempos muy necesitado para el francés, quien se recuperó de problemas recientes para mantenerse firme.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Una presencia dominante en ambas áreas, el holandés ayudó a liderar la defensa en los minutos finales.

    Milos Kerkez (6/10):

    Aún no está al nivel que mostró en Bournemouth la temporada pasada, pero el lateral izquierdo estuvo sólido para los Reds.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-LIVERPOOLAFP

    Mediocampo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Un rendimiento discreto, pero impresionante en la base del centro del campo del Liverpool mientras los visitantes dominaron.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Ayudó a los Reds a tomar la mayoría de la posesión y proporcionó compostura en el centro del campo.

  • West Ham United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Nos hemos acostumbrado a la incesante actividad de Szoboszlai y estuvo en todas partes en el este de Londres. También fue de gran ayuda para Gomez en el ala derecha.

    Florian Wirtz (8/10):

    Posiblemente la mejor actuación del alemán con la camiseta del Liverpool hasta ahora, jugó un papel crucial en el primer gol de los Reds.

    Cody Gakpo (8/10):

    Trabajó incansablemente para el equipo de Slot y proporcionó la asistencia crucial para Isak, antes de asegurar la victoria al final.

    Alexander Isak (7/10):

    Después de algunos fallos en la primera mitad, el sueco finalmente rompió su sequía goleadora de 381 minutos con un excelente remate.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-LIVERPOOLAFP

    Suplentes y Entrenador

    Hugo Ekitike(5/10):

    Reemplazó a Isak, pero no ofreció demasiada amenaza.

    Curtis Jones (6/10):

    Había exigido a sus compañeros que elevaran su nivel a principios de la semana y respondieron. Una aparición tardía en el mediocampo.

    Andy Robertson (N/A):

    Un sustituto tardío para asegurar la victoria.

    Arne Slot (6/10):

    Su decisión de dejar a Salah en el banco resultó exitosa y el neerlandés estará encantado con los tres puntos.

