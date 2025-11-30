El doblete del delantero estadounidense Brian White lleva a los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller a la final de la MLS Cup con una victoria de 3-1 sobre el San Diego FC de Hirving ‘Chucky’ Lozano
¿Qué pasó?
Vancouver Whitecaps abrió el marcador a través de White, quien finalizó desde cerca en el lado derecho del área tras un pase de Andrés Cubas. Momentos después, la ventaja se duplicó con un autogol de Pablo Sisniega, y antes del descanso White volvió a anotar, con un remate bajo y sereno junto al poste izquierdo asistido por Ali Ahmed, poniendo el marcador 3-0.
En la segunda mitad, el internacional mexicano Hirving Lozano recortó distancias para San Diego con un tiro curvado de derecha desde fuera del área tras una asistencia de Anders Dreyer. Pero cualquier esperanza de un empujón tardío desapareció cuando Sisniega fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 79.
Thomas Müller comenzó y jugó 60 minutos, pero estuvo en gran parte silencioso, terminando sin disparos y con un 82 por ciento de pases exitosos.
Vancouver ahora se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi el próximo sábado en un duelo muy esperado entre dos clubes que hacen su primera aparición en la MLS Cup. San Diego, un equipo de expansión en su temporada inaugural, puede estar orgulloso después de llegar a las finales de la Conferencia Oeste, un año debut impresionante.
El MVP
Brian White fue el destacado, anotando dos veces en la primera mitad para enviar a Vancouver a la final de la MLS Cup. El delantero de la selección de Estados Unidos ahora tiene 18 goles esta temporada, reforzando su estatus como uno de los jugadores clave de Sørensen. Se dirige a la final del próximo fin de semana en plena forma, ya que los Whitecaps buscan dar la sorpresa contra Messi e Inter Miami.
El gran perdedor
Mikey Varas enfrentará críticas por optar por no iniciar con Hirving ‘Chucky’ Lozano en el partido más importante de la temporada en San Diego. La estrella mexicana no ingresó hasta que el equipo iba perdiendo 3-0, aunque anotó su único gol tras entrar.
El enfoque táctico también quedó corto. Jugando en casa, San Diego fue superado y efectivamente eliminado en la primera mitad, un final decepcionante para una temporada inaugural histórica.
Calificación del partido (de cinco): ⭐⭐⭐⭐