'No le debo nada a nadie' - El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, da una respuesta definitiva sobre las esperanzas de Neymar en el Mundial tras frustrarse con las preguntas constantes sobre la estrella del Santos

Según dos grandes brasileños, Neymar ha sido un ícono para la selección nacional durante la última década. Fue su abanderado en el Mundial en casa en 2014 cuando quedaron eliminados en las semifinales ante una Alemania arrolladora, pero también les ayudó a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El exastro del Barcelona fue una vez uno de los mejores jugadores del mundo, pero ahora tiene 33 años y ha tenido problemas de forma y lesiones en su segundo período en el club de sus inicios, Santos, aunque ha logrado recuperarse justo al final de la temporada para ellos mientras buscan evitar el descenso. De hecho, el exjugador del AC Milan, Cafú, dice que el delantero no es el jugador que solía ser.

Le dijo a BBC Sport: "Durante 15 años, Neymar fue la estrella indiscutible de Brasil, llevando enormes expectativas y responsabilidad por su cuenta. Pero nadie gana la Copa del Mundo solo. Poner todas nuestras esperanzas en él en este momento es difícil porque lucha para jugar incluso tres partidos seguidos."

A pesar de eso, el ganador de la Copa del Mundo 2002, Ronaldo, tiene una fe completa en su compatriota. "Es un jugador crucial para Brasil, no hay nadie más como Neymar. Es una exageración de una minoría que cree que está descuidando su recuperación física. Cualquiera que haya estado en el fútbol sabe perfectamente lo difícil que es volver de una lesión y recuperar ritmo y confianza. Está en el camino correcto", dijo.