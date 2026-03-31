A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar el mercado de fichajes de verano y, en el Barcelona, se está prestando especial atención al refuerzo de la defensa. Entre los jugadores incluidos en la lista del club español como posibles objetivos para el verano, también figura el nombre de Alessandro Bastoni, jugador del Inter nacido en 1999 y titular de la selección de Gattuso. Son rumores de mercado que preocupan a los aficionados nerazzurri, ya que, según informa el diario español Sport, el Barça ya ha recabado información de manera informal para ver si hay margen para una posible negociación.
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Bastoni-Barcelona, posibles fichajes para el Inter: Dani Olmo, Ferran Torres y Gerard Martín
EL BARCELONA ESTÁ ESTUDIANDO UN INTERCAMBIO
En España se habla de una disposición por parte del jugador, tal y como informa el diario Marca, aunque aún queda tiempo antes de iniciar las negociaciones, incluso con el entorno del futbolista. Por el momento, sin embargo, hay que señalar el interés concreto del Barça por Bastoni; el club catalán está estudiando cómo acercarse al Inter para intentar iniciar una negociación, y entre las hipótesis se baraja también la posibilidad de incluir algunas contrapartidas: los nombres que han surgido son los de Dani Olmo, Gerard Martín y Ferran Torres, vinculado también con el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Manchester United.
¿POR QUÉ EL BARCELONA QUIERE A BASTONI?
El Barcelona ha identificado a Bastoni como el refuerzo ideal de cara a algunos cambios en la defensa: Araujo y Christensen podrían abandonar el club, por lo que la directiva está valorando varios perfiles para esa línea y el central del Inter es uno de los objetivos de la lista. Dentro del Barça, Bastoni está considerado uno de los mejores de Europa en la fase de construcción del juego entre los jugadores de su posición, y el equipo de Flick apuesta mucho por la construcción desde atrás; además, es un nombre que pone a todos de acuerdo y del que están convencidos tanto el entrenador como el director deportivo Deco.