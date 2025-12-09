Revelado: La posición del Barcelona sobre el traspaso de Nico Schlotterbeck mientras el defensor del Borussia Dortmund sopesa opciones del Real Madrid y Bayern Múnich

Si bien la necesidad de un defensor central zurdo se volvió aún más pertinente tras la incertidumbre sobre la condición física de Ronald Araujo, el Barcelona, según se informa, no está completamente convencido de que Schlotterbeck sea la solución a sus problemas. Según informes de Sky Sport, aunque los Blaugrana han seguido al defensor durante algún tiempo, hay "opiniones mixtas" dentro del departamento deportivo del club con respecto a su idoneidad para su sistema de línea alta.

El entrenador Hansi Flick conoce íntimamente al central, ya que le otorgó su debut internacional absoluto durante su tiempo al frente de la selección nacional alemana. Sin embargo, a pesar de esta relación existente, se entiende que Flick no está presionando activamente a la junta para priorizar el fichaje. Los ojeadores del club aprecian la habilidad del defensor para jugar con el balón, pero las preocupaciones sobre su consistencia en el nivel de élite han llevado a un enfoque de "esperar y ver", lo que significa que actualmente se le considera una opción en lugar de un objetivo prioritario para las próximas ventanas.