¿Se han acabado los problemas financieros del Barcelona? El príncipe heredero de Arabia Saudita considera una sorprendente oferta de 10 mil millones euros para comprar a los campeones de La Liga
El príncipe heredero de Arabia Saudita está considerando la adquisición del Barcelona por €10 mil millones.
Informes en España han captado la atención internacional después de que Francois Gallardo de El Chiringuito afirmó que el Príncipe Heredero Saudita Mohammed bin Salman está considerando una oferta monumental de €10 mil millones para comprar el FC Barcelona. La oferta rumoreada proviene del creciente impulso de Arabia Saudita en el deporte global, con inversiones a través del Fondo de Inversión Pública (PIF) diseñadas para adquirir activos de élite y elevar la influencia deportiva del reino. Según el informe, la oferta cubriría la deuda estimada de Barcelona de €2.5 mil millones mientras proporciona suficiente capital al Príncipe Heredero para obtener un control teórico total del club.
Sin embargo, la afirmación enfrentó de inmediato escrutinio porque el Barcelona no puede ser comprado legalmente debido a su modelo de propiedad socio a largo plazo. El club es propiedad colectiva de sus miembros, quienes controlan las elecciones y la gobernanza, lo que significa que ningún individuo, extranjero o nacional, puede adquirirlo. Aunque el PIF saudita podría potencialmente invertir en un brazo comercial separado en el futuro, cualquier intento de adquisición total sería estructuralmente bloqueado.
Por lo tanto, muchos en España ven la oferta reportada como simbólica o exploratoria, en lugar de un intento genuino de desencadenar un cambio inmediato de propiedad. Aun así, la magnitud de la cifra, sin precedentes en la historia del fútbol, ha generado gran fascinación mientras el Barcelona continúa navegando por su turbulencia financiera. La historia ha desatado un acalorado debate entre los aficionados, analistas y economistas sobre la viabilidad y las implicaciones de tal propuesta.
- AFP
Rumores de adquisición en medio de las enormes luchas financieras de Barcelona
El supuesto interés saudí llega en el contexto de la crisis financiera de años de Barcelona, que ha obligado al club a tomar medidas drásticas. La pesada deuda de la era de Josep Maria Bartomeu (que terminó en 2020), una masa salarial récord y el colapso de ingresos por la COVID-19 colectivamente paralizaron la capacidad del club para operar con normalidad. Estas presiones financieras desencadenaron luchas de registro bien documentadas bajo las reglas del límite salarial de La Liga, forzando al club a retrasar fichajes, renegociar contratos y activar múltiples 'palancas económicas' para seguir siendo competitivo.
A pesar de las garantías del presidente Joan Laporta de que el club se está estabilizando, el Barcelona todavía enfrenta enormes obligaciones de deuda, incluyendo la estructura de reembolso a largo plazo del préstamo para la remodelación del estadio Espai Barca (Camp Nou, el campo de entrenamiento del club y área circundante). Los controles financieros de La Liga continúan restringiendo la flexibilidad, lo que significa que el club debe maniobrar constantemente para equilibrar las demandas de registro con las ambiciones de construcción de la plantilla.
Al mismo tiempo, la expansión futbolística de Arabia Saudita ha alcanzado niveles sin precedentes, con el Príncipe Heredero dirigiendo vastas inversiones en la Liga Profesional Saudí, transferencias de alto perfil y adquisiciones mayores de clubes. La magnitud de una propuesta para el Barcelona encaja con la estrategia más amplia de Visión 2030, que busca diversificar la economía del reino y utilizar el fútbol como una herramienta de poder blando global. Sin embargo, incluso con inmensos recursos financieros, el Príncipe Heredero no puede anular las barreras estructurales que protegen la identidad de propiedad de Barcelona.
La estructura propiedad de los aficionados del Barcelona hace improbable el movimiento.
El modelo de gobernanza del Barcelona hace que la supuesta adquisición sea fundamentalmente incompatible con la forma en que el club está diseñado para operar. Como uno de los dos únicos grandes clubes europeos todavía propiedad de sus socios (junto con el Real Madrid), los socios del Barcelona eligen al presidente, aprueban los presupuestos y tienen poder de veto sobre decisiones estratégicas, incluyendo cualquier propuesta para vender el control de la institución. Para muchos, sociológica y culturalmente, vender el club por completo sería visto como un abandono de la identidad y la tradición, haciendo que tal escenario sea prácticamente inimaginable.
Aun así, el club podría, en teoría, seguir un camino similar al que supuestamente ha sido explorado por el Real Madrid: dividir sus operaciones comerciales en un brazo de entretenimiento separado que podría atraer inversión externa sin ceder la autoridad en la toma de decisiones futbolísticas. Bajo este modelo, el PIF de Arabia Saudita podría invertir legalmente en divisiones no deportivas como la creación de contenido y los derechos de medios. Sin embargo, esto no proporcionaría ni propiedad ni control sobre el departamento deportivo del Barcelona, que sigue siendo el corazón de la institución.
- Getty Images News
Arabia Saudita continúa implementando su visión futbolística
Se espera que el Barcelona mantenga públicamente su postura de larga data de que el club no está en venta bajo ninguna circunstancia. Cualquier discusión futura probablemente se centrará en cambio en asociaciones comerciales, inversiones estratégicas o acuerdos de patrocinio que cumplan con las regulaciones de La Liga y las estructuras de gobernanza del club. Internamente, la junta continuará priorizando la reducción de la masa salarial, el crecimiento de ingresos y la reestructuración a largo plazo de la deuda en lugar de considerar fantasías de adquisición.
Desde la perspectiva saudí, la inversión en fútbol continuará expandiéndose independientemente del estatus del Barcelona, con el Príncipe Heredero orientándose hacia proyectos transformadores que aumenten la presencia deportiva global del reino. Ya sea a través de la Saudi Pro League, asociaciones internacionales de clubes, o adquisiciones adicionales, la dirección estratégica ya está firmemente en marcha.