Marcus Rashford impulsa al Barcelona rumbo a Chelsea mientras Pedri se pierde el gran duelo de Champions League
Rashford llega en gran forma para el duelo ante Chelsea mientras Pedri queda descartado
Los preparativos del Barcelona para su crucial duelo de Champions ante el Chelsea dieron un giro inesperado este domingo, cuando Marcus Rashford regresó a los entrenamientos tras varios días ausente. El internacional inglés se había perdido las sesiones del jueves y viernes y tampoco estuvo en el Camp Nou el sábado, en medio de versiones que iban desde asuntos personales hasta molestias físicas menores e incluso un cuadro gripal, generando incertidumbre sobre su estado. Sin embargo, su reaparición en la Ciutat Esportiva disipó las dudas y todo apunta a que estará en la lista de convocados para el viaje.
Por el contrario, Pedri quedó definitivamente descartado para Londres tras no entrenar con el grupo este domingo, cerrando cualquier opción de un regreso adelantado. El centrocampista lleva fuera desde la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió en el Clásico del 26 de octubre. Aunque en las últimas semanas había cierto optimismo, el Barça ha optado por la prudencia: su recuperación aún no está completada y el club espera tenerlo de vuelta el próximo fin de semana ante el Deportivo Alavés o, en su defecto, el 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid.
Frenkie de Jong sí estará disponible en la Champions después de perderse por sanción el encuentro de Liga ante el Athletic Club, un refuerzo clave para Hansi Flick de cara al duelo ante el intenso mediocampo del Chelsea. También se espera que Alejandro Balde participe pese a salir cojeando en la victoria 4-0 del sábado, mientras varios titulares completaron sesiones de recuperación tras el partido.
El Barcelona empieza a dejar atrás la crisis de lesiones
La recuperación de Rashford llega en un momento clave para el Barcelona, que busca consolidar su prometedor inicio en la campaña europea bajo el mando de Flick. El delantero inglés se ha convertido en una de las piezas más desequilibrantes del ataque esta temporada, y su regreso garantiza que el equipo mantenga una fuente esencial de profundidad, velocidad y creatividad por la banda izquierda. Con Ferran Torres recuperando sensaciones ante el Athletic Club y Raphinha de vuelta, Flick afronta ahora un dilema de abundancia en la delantera, tan saludable como exigente.
La baja de Pedri, en cambio, vuelve a exponer un problema recurrente para el Barça de cara al exigente tramo invernal. El centrocampista arrastró múltiples lesiones musculares entre 2022 y 2024 antes de completar una temporada libre de problemas, por lo que el club mantiene una política estricta para evitar recaídas. Su ausencia en un partido de tal importancia subraya la necesidad de gestionar su carga de trabajo con cautela, por más tentador que resulte adelantar su regreso.
El resurgimiento de Rashford en el Barcelona
El resurgir de Rashford en Barcelona se ha convertido en una de las grandes historias de la temporada. El atacante, cedido por el United, suma 15 contribuciones de gol en 16 partidos en todas las competiciones y ha recuperado la confianza bajo la dirección de Flick, brillando en un sistema que potencia el juego abierto y los contragolpes veloces. Su rendimiento en la Champions ha sido especialmente destacado, por lo que su regreso previo a la visita a Stamford Bridge representa un impulso táctico considerable.
El panorama de lesiones del Barça también ha mejorado en las últimas semanas, con Alejandro Balde, Raphinha y Robert Lewandowski ya disponibles y varios jugadores recuperando forma en el momento oportuno. Aun así, partidos de alto nivel como el choque ante el Chelsea amplifican la ausencia de cualquier pieza clave, especialmente alguien con la influencia de Pedri. No obstante, la actuación de Fermín López en la reinauguración del Camp Nou apunta a que el canterano acompañará a Frenkie de Jong en Stamford Bridge.
El Barcelona se prepara para el enfrentamiento contra el Chelsea en Stamford Bridge
El Barcelona ya afina detalles para el duelo del martes por la noche ante el Chelsea, un partido en el que Rashford podría incluso partir como titular si responde bien en el día del encuentro. Flick evaluará con cuidado sus alternativas en ataque, buscando equilibrar la explosividad del inglés con el buen momento de Ferran Torres y el regreso de Raphinha, con el objetivo de conformar un frente ofensivo cohesionado para el compromiso más importante del mes. Sea cual sea la elección, la recuperación de Rashford supone un impulso táctico considerable.
Después, todas las miradas apuntarán al esperado regreso de Pedri. En el club confían en que pueda estar disponible para el duelo del sábado ante el Deportivo Alavés. Si necesita un margen mayor, el partido siguiente contra el Atlético de Madrid aparece como la fecha más probable para su reaparición, lo que permitiría reintegrarlo progresivamente antes del exigente calendario de diciembre. El cuerpo médico calcula que ha logrado adelantar su recuperación unos diez días respecto al pronóstico inicial, aunque insiste en que la prioridad es evitar cualquier contratiempo.
