Barcelona apunta a Victor Osimhen como posible reemplazo de Robert Lewandowski

El Barcelona necesitará rejuvenecer urgentemente su delantera de cara a la temporada 2026-27, ante informes que indican que no planea renovar el contrato de Robert Lewandowski. Con 37 años cumplidos en agosto, el exdelantero del Borussia Dortmund y Bayern Múnich ha mostrado un notable declive tanto en su rendimiento como en su capacidad para afrontar la exigencia física de competir al máximo nivel en Europa.

Los catalanes realizaron un fichaje sorprendente en verano de 2022, incorporando a Lewandowski desde el Bayern. Sería injusto calificar su etapa en Cataluña como decepcionante: ganó el Pichichi en su temporada de debut, con 23 goles en LaLiga y 33 en todas las competiciones, poniendo fin a la espera de cuatro años del Barça por un título de liga. Alcanzó 100 goles con el club en el último partido de la temporada 2024-25, logrando la cifra en solo 147 partidos. Aunque terminó la temporada anterior con 42 goles en 52 partidos, su contrato fue ampliado en febrero hasta el 30 de junio de 2026, con informes que indicaban que el internacional polaco deseaba retirarse en el Barça.

Sin embargo, la situación ha cambiado desde el final de la pasada temporada. Lewandowski ya no es una elección automática para el once inicial de Hansi Flick, y parece conforme con un rol reducido. Sus problemas de lesiones también han afectado su continuidad: se ha perdido cuatro partidos esta temporada, además de los cinco que no jugó hacia el final de la anterior. Aun así, hay optimismo tras su regreso a los entrenamientos esta semana.

Los rumores apuntan a un posible traslado a Arabia Saudí la próxima temporada, aunque su agente, Pini Zahavi, lo ha negado:

"El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en verano de 2026, y no se ha tomado ninguna decisión. Habrá que esperar para ver qué sucede en los próximos días. No hay nada oficial sobre negociaciones con equipos saudíes. No hay ofertas en este momento."