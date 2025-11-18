Barcelona anuncia el esperado regreso al Camp Nou tras obras de renovación

Desde el inicio de la temporada 2023/24, el Barcelona ha disputado sus partidos en casa en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con capacidad para 55,926 espectadores. El plan inicial era permanecer en el Olímpico durante toda esa campaña y la primera mitad de la temporada pasada, para luego regresar al Spotify Camp Nou a principios de este año.

Sin embargo, una serie de retrasos obligó al club a seguir jugando fuera del Camp Nou más tiempo del previsto. El Barcelona recibió permiso para reabrir el estadio el mes pasado, pero con un límite de capacidad de solo 25,991, algo que el club consideró económicamente inviable.

Posteriormente, el club organizó un evento de prueba en el emblemático estadio, al que asistieron 23,000 aficionados. El presidente Joan Laporta calificó la experiencia como un éxito: “Los jugadores y Hansi [Flick] lo hicieron muy bien frente a los seguidores. Quieren regresar, y hoy han visto que estamos muy cerca”, comentó tras la sesión de entrenamiento abierta, clave para obtener la licencia 1B, que permitirá abrir otra tribuna y aumentar significativamente la capacidad disponible.