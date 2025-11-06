Getty Images Sport
Aurelien Tchouaméni queda fuera del Real Madrid y Francia por lesión muscular
Actualización de la lesión de Tchouaméni por el Real Madrid
El Real Madrid recibió un duro golpe, ya que su ex estrella del Mónaco, Aurélien Tchouaméni, fue diagnosticado con una lesión muscular tras disputar los 90 minutos en la derrota por 1-0 ante el Liverpool en la Champions League el martes por la noche.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurelien Tchouaméni por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda. Su recuperación será monitoreada", informó el club en un comunicado publicado en su sitio web oficial.
El entrenador del Madrid, Xabi Alonso, ahora deberá afrontar los próximos partidos sin un jugador al que describió como un “pilar clave” desde junio. "Tchouaméni es fundamental por el peso que aporta y por los diferentes roles que puede desempeñar según la posición que tenga que ocupar. Constantemente toma pequeñas decisiones que ayudan a todo el equipo", señaló Alonso en una de las conferencias de prensa de la Copa Mundial de Clubes.
- AFP
¿Cuántos partidos se perderá Tchouaméni con el Madrid?
Aurélien Tchouaméni ha sido una de las piezas más importantes del sistema de Xabi Alonso. El mediocampista de 25 años ha sido titular en 14 de los 15 partidos que el Real Madrid ha disputado esta temporada. Con 1,224 minutos de un total posible de 1,350, Tchouaméni es el jugador de campo con la tercera mayor cantidad de minutos, solo detrás de Kylian Mbappé (1,310) y Álvaro Carreras (1,252). Su ausencia representa un verdadero dolor de cabeza para Alonso.
Aunque el club no especificó la duración de su baja, un informe de la publicación española COPE indica que el mediocampista defensivo podría estar fuera de acción unas tres semanas, ya que nunca es recomendable apresurar la recuperación de lesiones musculares.
Tchouaméni se perderá el viaje de La Liga de este fin de semana al Rayo Vallecano, así como los próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo con Francia ante Ucrania y Azerbaiyán. También es poco probable que vuelva para los primeros partidos del Madrid tras la pausa internacional: contra Elche en La Liga y Olympiacos en la Liga de Campeones. Aún no está claro si llegará en condiciones para el partido frente al Girona el 30 de noviembre.
¿Cómo podría alinearse el Real Madrid sin Tchouaméni?
Lo que complica aún más las cosas para los Blancos es que todos los partidos mencionados se jugarán fuera de casa. Tchouaméni es un componente clave en el sistema de Xabi Alonso, aportando estabilidad defensiva y flexibilidad táctica, gracias a su capacidad para actuar como pivote en profundidad o incluso como un pseudo-tercer central, tanto con posesión como sin ella. Su ausencia dejará un vacío notable en el centro del campo y podría alterar significativamente el ritmo y la estructura del juego del Madrid, mientras Alonso sigue inculcando su filosofía y hábitos a los jugadores.
Sin embargo, la situación podría no ser tan grave. Frente al Liverpool, Federico Valverde fue sustituido al final de la segunda mitad por molestias en el aductor derecho, aunque aclaró a los periodistas: “Los doctores me han dicho que es por fatiga. Me harán pruebas mañana o pasado.”
Finalmente, Valverde fue descartado de cualquier lesión y estará disponible para el partido del domingo contra el Rayo Vallecano. La ausencia de Tchouaméni, sumada al regreso de Trent Alexander-Arnold tras su lesión, podría permitir que Valverde vuelva al centro del campo después de haber jugado los últimos seis partidos consecutivos como lateral derecho.
Además, Dani Ceballos y Eduardo Camavinga han regresado a pleno estado físico. Sin otras bajas en el mediocampo, Alonso cuenta con varias opciones y, si fuera necesario, podría convocar a jóvenes talentos como Jorge Cestero y Thiago Pitarch de la academia, quienes ya han participado en entrenamientos del primer equipo y en convocatorias anteriores.
- Getty Images Sport
Real Madrid quiere recuperarse con triunfo ante el Rayo Vallecano
El equipo de Xabi Alonso solo ha perdido dos partidos esta temporada, ambos como visitante: una derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y la derrota por 1-0 frente al Liverpool en Anfield.
A pesar de ello, los Blancos siguen firmes en la lucha por asegurar uno de los ocho puestos directos para los octavos de final de la Champions League, mientras mantienen una saludable ventaja de cinco puntos sobre su principal rival, el Barcelona, en LaLiga.
Este domingo, el Madrid buscará continuar su racha ganadora a nivel nacional contra el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, donde no ha conseguido una victoria en las últimas tres temporadas.
Anuncios