Atlético de Madrid tiene nuevos propietarios tras vender su participación mayoritaria

La inversión de Apollo Sports Capital (ASC) proporcionará un capital significativo para respaldar los ambiciosos planes a largo plazo del Atlético de Madrid. Uno de los focos principales será el fortalecimiento de todos los equipos del club, incluyendo masculino, femenino y la academia, con el objetivo de mejorar su competitividad deportiva.

Uno de los proyectos más destacados de esta inversión es la financiación de grandes infraestructuras, especialmente el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Metropolitano de Riyadh Air. Según el club: “El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de clase mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria”. Gracias a la experiencia de ASC en los sectores de deportes, medios y entretenimiento, se busca crear un “centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinario para el pueblo de Madrid”.

El CEO del Atlético, Ángel Gil, manifestó su entusiasmo por la asociación: “Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y sus aficionados, al mismo tiempo que aporta recursos y entusiasmo para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”.