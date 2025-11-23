Social gfx/ Goal Arabia
Asociada de Donald Trump confiesa que no reconoció a Cristiano Ronaldo durante su visita a la Casa Blanca
Cristiano Ronaldo realiza su primer viaje público a EE.UU. desde la acusación de 2017
La visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca marcó su primer viaje público a Estados Unidos desde que, en 2017, fue acusado de agresión sexual por una profesora, acusación que el delantero portugués niega. Kathryn Mayorga sostiene en una entrevista con la publicación alemana Der Spiegel que Ronaldo la violó en una habitación de hotel en 2009, y según se informó, habían alcanzado un acuerdo extrajudicial en 2010.
Desde entonces, Ronaldo no había participado en ningún partido de exhibición en EE. UU. con sus antiguos equipos —Real Madrid, Juventus y Manchester United— ni con su actual club, Al-Nassr.
El caso volvió a estar en el foco mediático la semana pasada, cuando Portugal aseguró su clasificación para la Copa del Mundo 2026. En ese partido, Portugal ganó 9-1 a Armenia sin la presencia de Ronaldo, quien se perdió el último encuentro de clasificación tras ser expulsado en la derrota por 2-0 ante la República de Irlanda. Esa tarjeta roja le impedirá disputar el primer partido de la fase de grupos en el Mundial.
Portugal tiene previsto jugar un amistoso contra Estados Unidos en marzo, donde se espera que Ronaldo participe.
A pesar de la fama del portugués, la Secretaria de Agricultura del expresidente Trump, Brooke Rollins, confesó estar impresionada con Ronaldo, aunque admitió que no tenía idea de quién era antes del encuentro.
Una asociada de Trump preguntó quién era “el Sr. Ronaldo”
En una publicación de Instagram, Rollins reveló que se sentó con Ronaldo y su prometida Georgina Rodríguez, pero no tenía idea de quién era 'el Señor Ronaldo'. "Todavía procesando esto… Mark y yo estábamos tan honrados de asistir y dar la bienvenida a tantos amigos maravillosos de todo el mundo", comenzó Rollins. "Cuando me senté en mi asiento, noté que la tarjeta de nombre justo al lado decía Sr. Ronaldo. Me pregunté quién podría ser esa persona."
"Unos minutos después, un hombre alto con una gran sonrisa, literalmente irradiando alegría, tomó asiento. Para extrema vergüenza de mis hijos, no lo reconocí de inmediato (“¡¡MAMÁ, TIENE MÁS SEGUIDORES EN INSTA QUE NADIE EN EL MUNDO!!”). Pero en cuestión de segundos nos hicimos AMIGOS rápidamente y sin duda ganamos el premio por la mesa más divertida!
"Cristiano y Georgina, ¡GRACIAS por las risas, el amor compartido y el patriotismo por nuestros países de origen, y por hacer una noche hermosa aún más perfecta.
"Su amabilidad, humildad y luz llenaron la habitación. Nada mejor que hacer nuevos amigos. ¡Qué bendición! (¡Pero mantengo mi afirmación de que el "fútbol" americano sigue siendo el mejor!)
"Tan agradecida de ser parte de este equipo que cambia el juego en este momento de la historia. ¡Dios bendiga a América!!!"
Cristiano Ronaldo agradece a Trump por la cálida recepción en la Casa Blanca
Tras su visita a Estados Unidos, Ronaldo recurrió a Instagram para agradecer a Trump la invitación y la cordial bienvenida. "Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida acogida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mí y a mi futura esposa.
"Cada uno de nosotros tiene algo significativo que ofrecer, y estoy listo para aportar mi granito de arena mientras inspiramos a las nuevas generaciones a construir un futuro basado en el coraje, la responsabilidad y la paz duradera."
Trump, por su parte, agradeció a Ronaldo por aceptar conocer a su hijo Barron, diciendo durante su discurso: "Mi hijo es un gran fanático de Ronaldo... Barron pudo conocerlo y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que te presenté. Así que solo quiero agradecerles a ambos por estar aquí."
¿Qué sigue?
Se espera que Ronaldo vuelva a la acción con Al-Nassr cuando el equipo reciba a Al-Khaleej, buscando mantener su excelente inicio de temporada en la Liga Profesional Saudí. Al-Nassr lidera la tabla por un solo punto antes del partido de esta noche, con la meta de extender su racha ganadora a nueve encuentros.
El delantero de 40 años ha anotado nueve goles esta temporada, solo superado por su compatriota Joao Félix, quien lleva 10 tantos.
