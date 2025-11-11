AFP
'Me dijo que disfrutara el momento' - Armando González reconoce a Javier "Chicharito" Hernández tras coronarse nuevo campeón de goleo de Chivas
Armando González termina como máximo goleador conjunto
González cerró una temporada memorable al consagrarse ganador de la Bota de Oro del Apertura 2025 de la Liga MX, tras anotar 12 goles y compartir el honor con Paulinho de Toluca y João Pedro del Atlético de San Luis. El delantero de 21 años puso fin a una sequía de seis años sin máximo goleador en Chivas y lo hizo con estilo, marcando en el partido final contra Monterrey.
González reconoce a "Chicharito" por su guía y mentoría
González reveló que Hernández fue clave en su preparación mental para la recta final del torneo.
"Javier me dijo que no me preocupara por nada: que si sucedía, sucedía, y si no, igual debía sentirme orgulloso de lo que había logrado," comentó González. "Me animó a disfrutar, a dejar que las cosas fluyeran, porque momentos como estos son realmente especiales."
Niega rumores de tensiones en el vestuario
En medio de recientes rumores que sugerían que Hernández habría generado fricciones en el vestuario, González negó tajantemente cualquier especulación. "Todo lo que se dice sobre Javier y Chivas es falso," afirmó. "Lo veo todos los días, y lo que más desea es que el equipo crezca y que Chivas sea campeón."
El joven delantero también subrayó que los logros individuales son secundarios frente a los objetivos colectivos: "Estoy feliz de ganar el título de goleador, pero nuestro objetivo principal es ganar el campeonato," dijo.
"No es común que un jugador mexicano gane la Bota de Oro, así que es algo de lo que estar orgulloso. Esto es solo el comienzo; tengo que seguir trabajando duro cada día."
Además, González se refirió a su convocatoria con la selección nacional de México para los próximos amistosos contra Paraguay y Uruguay: "Siempre esperas lo mejor. Si pasa, daré el 1,000 por ciento por la selección nacional," concluyó.
Paulinho comparte la Bota de Oro
Mientras tanto, la historia de Paulinho agregó un ejemplo de deportividad a la lucha por el título de máximo goleador. Durante la victoria de Toluca por 2-0 sobre América, el delantero portugués, tras conseguir un penalti en el minuto 56, sorprendió a todos al ceder el tiro a su compañero Helinho, quien selló la victoria.
"Recibí un golpe en la cabeza y no me sentía al 100%. No iba a arriesgar la victoria del equipo solo por la Bota de Oro," explicó Paulinho después del partido, mostrando el espíritu desinteresado que marcó la carrera por el campeonato de Toluca.
