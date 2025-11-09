+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Mbappe Bellingham Alonso Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Rayo Vallecano: Kylian Mbappé y compañía desaparecen mientras los Blancos quedan en blanco en un empate sin goles

El Real Madrid vivió una tarde miserable contra el Rayo Vallecano el domingo, ya que ofreció poca amenaza ofensiva y terminó conformándose con un frustrante empate 0-0. El poderoso equipo atacante conformado por Kylian Mbappé, Vinicius Jr y Jude Bellingham fue mantenido a raya en un encuentro frustrante para el entrenador Xabi Alonso, ya que los Blancos no lograron recuperarse de su derrota a mitad de semana ante el Liverpool.

Madrid ofreció pocas amenazas de ataque en la primera mitad, pero hubo algunas oportunidades. Arda Güler, quien se mostró mucho mejor después de un rendimiento apagado en Anfield, puso a prueba al portero temprano mientras que Raúl Asencio no logró convertir de un cabezazo en plancha. Rayo, por su parte, no tuvo miedo de contraatacar, y sacó un par de paradas características de Thibaut Courtois a medida que avanzaba la mitad.

Mbappe tuvo un buen intento en la hora, pero desviado, mientras que Bellingham se acercó después, pero su intento fue negado por un desafío deslizante tardío. De hecho, el equipo local parecía más probable que marcara después del descanso mientras bombardearon el arco del Madrid y crearon oportunidades al contragolpe. En el otro extremo, Mbappe perdió su disciplina posicional y Bellingham intentó hacer demasiado por el medio.

Habrá, ciertamente, partidos como este para Madrid, especialmente fuera de casa, pero con la carrera por el título tan ajustada como siempre, podría ser costoso.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde Vallecas...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2025 Getty

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Hizo algunas paradas importantes, como de costumbre. No cometió errores. 

    Federico Valverde (7/10):

    Se movió arriba y abajo por la derecha. Su lado estuvo mayormente tranquilo y tuvo poco que hacer. 

    Raúl Asencio (6/10):

    Tuvo una buena oportunidad negada. Mantuvo las cosas ordenadas de lo contrario. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Una primera mitad bastante mala. Recibió una tarjeta amarilla y se vio un poco inestable. Sustituido en el descanso. 

    Álvaro Carreras (7/10):

    Otra actuación muy compuesta como lateral izquierdo. Intentó pegarle al ángulo superior y la mandó cómicamente lejos. 

  • Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty

    Mediocampo

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Se metió en las entradas, circuló el balón efectivamente. 

    Jude Bellingham (7/10):

    Lleno de creatividad en el centro, y estuvo a un par de bloqueos prolijos de un gol. 

    Arda Güler (6/10):

    Mucho más activo en la primera mitad después de una actuación tibia a mitad de semana. Puso uno apenas desviado en la segunda. Vio disminuir su influencia a medida que avanzaba el juego. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Atacar

    Brahim Díaz (6/10):

    Activo en la banda, pero podría haber soltado el balón más efectivamente. Sustituido después de 70 minutos. 

    Kylian Mbappé (5/10):

    Bastante cerrado en el centro, y comenzó a perder su disciplina posicional. Un día raro. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Relativamente tranquilo, y vio su banda abarrotada por el impaciente Mbappé. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Suplentes y Entrenador

    Eder Militao (5/10):

    Su lado del campo se vio muy vulnerable en la segunda mitad.

    Dani Ceballos (5/10):

    Fue ingresado para un poco más de control en el centro del campo, lo cual no ofreció realmente.

    Rodrygo (5/10):

    Entró tarde y no aportó mucho. 

    Trent Alexander-Arnold (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer un impacto.

    Xabi Alonso (5/10):

    Apostó por una configuración ofensiva contra un oponente que se esperaba que se replegara. Cuestionable el traer a Ceballos cuando se necesitaba un gol. Su equipo no mereció más que un empate.

