Real Madrid Elche GFXGetty
Thomas Hindle

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Elche: ¡Jude Bellingham al rescate! El internacional inglés rescata un empate tardío mientras el equipo de Xabi Alonso pierde puntos en un empate salvaje

Jude Bellingham anotó y asistió, pero el Real Madrid tuvo dificultades contra un Elche resuelto en un decepcionante empate 2-2. Los Blancos sacarán ánimo de haber superado un déficit, pero estuvieron descuidados durante largos tramos contra un equipo al que se espera que derroten.

Elche disfrutó de la mayoría del juego en la primera mitad, asestando repetidos contragolpes. Pero se encontraron cada vez con el imperturbable Thibaut Courtois, quien realizó tres grandes paradas para negar el gol al equipo local. Madrid tuvo sus oportunidades, sin embargo. Alexander-Arnold entregó inteligentemente para Kylian Mbappé, pero el francés disparó directamente a Iñaki Peña. 

El equipo local finalmente rompió el empate en la segunda mitad. Solo se necesitaron dos pases, un rápido intercambio para sacar a dos defensores del Madrid del juego antes de que Aleix Febas superara a un Courtois lanzado. Xabi Alonso respondió a su vez, introduciendo a Vinicius Jr. para un impulso ofensivo adicional. El resultado fue un resurgimiento del Madrid en cierto sentido. Aplicaron presión y finalmente fueron recompensados. Un córner hizo el truco, Dean Huijsen anotando tras un pase de cabeza de Jude Bellingham. 

Y desde ahí, debería haber sido todo para Real Madrid. Pero Elche tuvo otro momento en el partido. Álvaro Rodríguez, un canterano del Madrid, dio a su equipo una ventaja de 2-1 con un excelente disparo a larga distancia. Sin embargo, Madrid respondió de nuevo. Esta vez, Bellingham fue quien anotó, empujando el balón a una red vacía tras un ingenioso pase de Mbappé. 

Hubo más incursiones hacia adelante de ambos lados, y un tercer gol parecía posible. Aun así, nunca llegó, y el Madrid tuvo que conformarse con un frustrante empate.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Martínez Valero...

  • Dean Huijsen Real Madrid 2025Getty

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Hizo algunas atajadas limpias en la primera mitad. Fue vencido dos veces en la segunda y podría sentir que debería haber detenido uno de ellos.

    Raúl Asencio (6/10):

    Un poco errático en la defensa mientras cubría a Trent. No logró seguir a un hombre en un gol. 

    Dean Huijsen (7/10):

    Anotó un gol, hizo bien su trabajo defensivo. 

    Álvaro Carreras (6/10):

    Parecía un poco menos seguro en una defensa de tres, y no estaba seguro de si debía cubrir la banda o el centro, a veces. 

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Mediocampo

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Una actuación típicamente mixta. Se quedó dormido en el gol pero también movió el balón maravillosamente. Más por venir. 

    Dani Ceballos (5/10):

    Bastante tibio en el mediocampo. Cometió algunas faltas tontas y fue fácilmente superado por un equipo de Elche directo. 

    Arda Güler (6/10):

    Superado físicamente en su mayor parte. Creó dos oportunidades, pero un rol más retrasado no le sentó bien sin Aurelien Tchouameni como cobertura. 

    Fran García (6/10):

    Corrió de arriba a abajo por la izquierda. Hizo un montón de carreras egoístas, pero no conectó particularmente bien.

    Jude Bellingham (9/10):

    Excelente durante todo el partido. Marcó el segundo del Madrid, realizó un gran trabajo defensivo y asistió el gol del empate de Huijsen. Es absurdo que alguien cuestione sus credenciales en Inglaterra. 

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Rodrygo (6/10):

    No aprovechó exactamente el momento en su primera titularidad desde el 19 de octubre. Unos cuantos toques bonitos y un par de disparos al arco, pero nada realmente le salió bien. 

    Kylian Mbappé (7/10):

    Realizó algunas carreras peligrosas, vio un disparo bien atajado en la primera mitad. Proporcionó una asistencia inteligente para Bellingham. Impactante, incluso si no marcó. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty

    Suplentes y Entrenador

    Federico Valverde (6/10):

    Lleno de energía pero sin impacto real. 

    Vinicius Jr (6/10):

    Un poco mixto, todo dicho. Enfrentó a su hombre con regularidad en 30 minutos animados, pero nunca logró un momento de magia. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Entró en las entradas, la mayoría de las cuales ganó. También proporcionó un valioso impulso hacia adelante. 

    Gonzalo García (N/A):

    Falló un gol abierto en el tiempo de descuento. 

    Brahim Díaz (N/A):

    No tuvo tiempo para causar impacto. 

    Xabi Alonso (5/10):

    Mezcló las cosas con un 3-4-2-1, pero el Madrid nunca tuvo realmente control. No merecía más que un punto. Una noche pobre. 

