Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Elche: ¡Jude Bellingham al rescate! El internacional inglés rescata un empate tardío mientras el equipo de Xabi Alonso pierde puntos en un empate salvaje

Elche disfrutó de la mayoría del juego en la primera mitad, asestando repetidos contragolpes. Pero se encontraron cada vez con el imperturbable Thibaut Courtois, quien realizó tres grandes paradas para negar el gol al equipo local. Madrid tuvo sus oportunidades, sin embargo. Alexander-Arnold entregó inteligentemente para Kylian Mbappé, pero el francés disparó directamente a Iñaki Peña.

El equipo local finalmente rompió el empate en la segunda mitad. Solo se necesitaron dos pases, un rápido intercambio para sacar a dos defensores del Madrid del juego antes de que Aleix Febas superara a un Courtois lanzado. Xabi Alonso respondió a su vez, introduciendo a Vinicius Jr. para un impulso ofensivo adicional. El resultado fue un resurgimiento del Madrid en cierto sentido. Aplicaron presión y finalmente fueron recompensados. Un córner hizo el truco, Dean Huijsen anotando tras un pase de cabeza de Jude Bellingham.

Y desde ahí, debería haber sido todo para Real Madrid. Pero Elche tuvo otro momento en el partido. Álvaro Rodríguez, un canterano del Madrid, dio a su equipo una ventaja de 2-1 con un excelente disparo a larga distancia. Sin embargo, Madrid respondió de nuevo. Esta vez, Bellingham fue quien anotó, empujando el balón a una red vacía tras un ingenioso pase de Mbappé.

Hubo más incursiones hacia adelante de ambos lados, y un tercer gol parecía posible. Aun así, nunca llegó, y el Madrid tuvo que conformarse con un frustrante empate.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Martínez Valero...

