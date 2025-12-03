Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Athletic Club: Kylian Mbappé vuelve a brillar, Eduardo Camavinga muestra su clase y Trent Alexander-Arnold responde a los críticos antes de sufrir una lesión mientras los Blancos ponen fin a la racha sin victorias

Había pocas señales de la aparente crisis que envolvía a Madrid, ya que rápidamente tomaron la delantera cuando Mbappe controló maravillosamente el pase profundo de Alexander-Arnold y pasó velozmente a varios jugadores del Athletic antes de lanzar un potente disparo que superó con creces a Unai Simón.

Los visitantes, que llegaron al partido cuatro puntos detrás del líder de la liga, Barcelona, tuvieron que agradecer al portero Thibaut Courtois por preservar su ventaja, el belga de alguna manera negó el gol de Alex Berenguer a quemarropa. Esa parada resultó crucial ya que el equipo de Alonso pronto amplió su ventaja a través de Camavinga, quien cabeceó desde el pase de Mbappe a través del arco.

Los anfitriones sí llevaban amenaza en ataque, particularmente cuando ponían a Nico Williams con el balón, pero cualquier esperanza de remontada se extinguió justo antes de la hora de partido cuando Mbappe tuvo demasiado tiempo en el borde del área, anotando su segundo de la noche y 18º en La Liga esta temporada con un disparo de larga distancia que se coló en el primer palo.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde San Mamés...

