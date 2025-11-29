+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Alavés: ¡Lamine Yamal vuelve con fuerza! El español se recupera del desastre en Stamford Bridge para ofrecer una actuación creativa de maestro y enviar a las tropas de Hansi Flick a la cima de la tabla

Lamine Yamal anotó un gol y asistió en otro mientras el Barcelona remontaba para vencer al Alavés 3-1 y subir a lo más alto de La Liga en el Camp Nou el sábado. El equipo de Hansi Flick se recuperó de su derrota a mitad de semana a manos del Chelsea con una ajustada victoria ante los entusiastas visitantes, logrando crucialmente la victoria antes del viaje de sus rivales, el Real Madrid, a Girona el domingo.

En solo su segundo partido de regreso en el renovado Camp Nou, el Barcelona se encontró con un 1-0 en contra en el primer minuto cuando el mediocampista Marc Casado falló en su despeje de un córner antes de mantener en juego a Pablo Ibáñez del Alavés, quien remató desde cerca. Sin embargo, los anfitriones igualaron pronto cuando Lamine Yamal encontró la red con un excelente pase atrás de Raphinha, antes de que la estrella brasileña asistiera a Dani Olmo para poner el 2-1 en lo que fue un primer tiempo de ida y vuelta.

Dominando la posesión sin crear demasiadas oportunidades en una segunda mitad intermitente, el Barcelona pronto recurrió al suplente Pedri, quien regresó de una lesión en la pierna sufrida en la derrota del Clásico del mes pasado contra el Real Madrid. Y el joven de 23 años pronto hizo sentir su influencia, habilitando a Yamal que casi encontró la esquina superior izquierda con un esfuerzo ambicioso desde la distancia.

Desempeñándose admirablemente mientras estaban acampados en su propio medio, el Alavés tuvo un par de raras oportunidades para empatar 2-2 cuando el bajo disparo del delantero Lucas Boyé obligó a un bloqueo importante del defensor del Barcelona Pau Cubarsi, antes de que el portero Joan García hiciera una gran parada para negar al suplente Jon Guridi. Sin embargo, los Blaugrana hicieron pagar a los visitantes tarde cuando Olmo jugó un bonito uno-dos con Yamal antes de mandar el balón a la red para sellar los tres puntos para los hombres de Flick.

    Portero y Defensa

    Joan García (7/10):

    En el suelo y con todo tipo de problemas, el portero hizo una recuperación increíble para levantarse y negar a Jonny Otto del Alaves en la primera mitad.

    Eric García (5/10):

    El hombre polivalente encontró dificultades para contener al extremo del Alaves Abderrahman Rebbach en la primera mitad, antes de ser reemplazado por Jules Koundé después del descanso.

    Pau Cubarsí (7/10):

    En una actuación tranquila y compuesta, el joven hizo una intercepción crucial cuando Boye del Alaves estuvo cerca de hacer el 2-2 al final.

    Gerard Martín (6/10):

    Jugando fuera de posición en el centro de la defensa, el defensor se recuperó de un comienzo tambaleante registrando la pre-asistencia en la jugada que llevó al esfuerzo de Olmo en la primera mitad.

    Alejandro Balde (7/10):

    Avanzando a cada oportunidad, el influyente lateral izquierdo asistió a Raphinha en la jugada que llevó al gol del empate de Yamal.

    Mediocampo

    Marc Bernal (5/10):

    Tratando de impresionar después de luchar por minutos tras su regreso de una lesión, el centrocampista estuvo tranquilo antes de ser reemplazado en el intervalo.

    Marc Casadó (5/10):

    El centrocampista fue culpable del gol de Alavés en la primera mitad, al no despejar el córner antes de mantener al centrocampista Ibáñez en juego. Sin embargo, fue creciendo en el juego, mostrando buena compostura con el balón.

    Dani Olmo (8/10):

    Operando como el número 10, el centrocampista entró al área para convertir el hermoso centro de Raphinha y completar la remontada de Barcelona en la primera mitad. Y el internacional español hizo el 3-1 al final del partido, superando al portero y capitán de Alavés, Antonio Sivera.

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Driblando repetidamente al lateral izquierdo del Alavés, Víctor Parada, el extremo empató 1-1 con un acabado limpio pero debería haber marcado momentos después, golpeando el poste tras intentar hacer demasiado. En los momentos finales del partido, la joven promesa ayudó al Barcelona a asegurar su victoria al asistir a Olmo con un preciso pase en profundidad.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Aunque las oportunidades de gol fueron escasas, el delantero fue limpio y ordenado con su juego de retención, ofreciendo una plataforma para jugadores como Yamal y Raphinha.

    Raphinha (8/10):

    En lo que fue una actuación formidable del capitán suplente, el delantero proporcionó los dos centros que llevaron a los goles de Yamal y Olmo en la primera mitad. Luego tuvo una gran oportunidad para marcar él mismo, pero fue frustrado por Sivera del Alavés.

    Suplentes y Entrenador

    Jules Koundé (6/10):

    Entró en el descanso por Eric Garcia, el francés casi registró una asistencia pero Olmo no pudo convertir su peligroso centro.

    Andreas Christensen (N/A):

    Un sustituto tardío, el defensa central no pudo generar suficiente impacto.

    Pedri (7/10):

    En su primera aparición desde el Clásico del mes pasado, el centrocampista no mostró señales de oxidación, asistiendo a Yamal, quien se acercó con un disparo de larga distancia.

    Ferran Torres (6/10):

    Un suplente en la segunda mitad, el exjugador del Manchester City recibió poco servicio a pesar de que el Barcelona controlaba la posesión.

    Marcus Rashford (6/10):

    Reemplazando a Marc Bernal para la segunda mitad, el delantero estuvo activo, retorciéndose y burlándose de Otto del Alavés en varias ocasiones.

    Hansi Flick (6/10):

    Con el marcador apretado, el alemán fue proactivo con sus sustituciones, observando cómo Pedri impresionaba luego de su regreso de una lesión.

