Aitana Bonmatí se despide de la temporada tras cirugía por fractura de peroné
Barcelona confirma cirugía y una ausencia prolongada
Bonmatí regresó a Barcelona el lunes y fue operada el martes por la mañana en el Hospital de Barcelona. En un comunicado, el club informó que la intervención, realizada por el doctor Antoni Dalmau y supervisada por el equipo médico azulgrana, fue un éxito.
“ La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido sometida a una operación exitosa para tratar la fractura transversal de la fíbula izquierda. La cirugía fue realizada por el Dr. Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo estimado de recuperación es de alrededor de cinco meses”.
Este largo periodo de baja la deja fuera del cargado calendario del Barça en diciembre y pone en duda su participación en los compromisos clave de la Liga de Campeones, incluidos los cuartos de final previstos para finales de marzo.
La defensa del título de España se complica mientras Alemania huele la oportunidad
España intentará defender la corona de la Liga de Naciones que conquistó en 2024 sin su figura más influyente en el mediocampo. Bonmatí había sido titular en el partido de ida del viernes en Alemania, un intenso 0-0 en el que ambos equipos se neutralizaron durante largos tramos. Su ausencia deja un vacío creativo y táctico considerable, especialmente frente a una Alemania que todavía recuerda el sufrimiento que vivió ante ella el verano pasado.
En las semifinales del Campeonato Europeo de 2025, Alemania mantuvo a raya a España hasta bien entrada la prórroga, hasta que Bonmatí rompió el cerrojo y batió a Ann-Katrin Berger para llevar a La Roja a la final. Aquella herida sigue fresca para las germanas, que ahora ven una oportunidad inesperada con Bonmatí fuera del partido de vuelta del martes en el Estadio Metropolitano.
España, por su parte, está decidida a evitar cerrar el año sin títulos después de caer en la final de la Euro 2025 ante Inglaterra en los penaltis. Dejar escapar otro trofeo sería un golpe duro para un equipo que en los últimos años se ha enorgullecido de ser la fuerza dominante del fútbol femenino mundial.
Se agravan las alarmas en el Barça: las lesiones golpean antes de una semana decisiva
La situación en el centro del campo culé se complica aún más. La compañera natural de Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, también ha quedado fuera por una fractura por estrés en el pie derecho, dejando a Jonatan Giráldez sin sus dos mediocampistas más experimentadas justo cuando el calendario aprieta.
En diciembre, el Barça afronta una cadena exigente de encuentros: duelos de Liga ante Tenerife y Levante, compromisos de Champions frente a Benfica y Paris FC, y un cruce de Copa de la Reina contra el Alavés. Todo ello antes del parón invernal de la Liga F.
La ausencia simultánea de dos de sus líderes más fiables obliga al equipo a navegar un mes clave sin su columna vertebral en el medio, justo cuando cada punto y cada detalle puede marcar la diferencia.
Golpe a las aspiraciones europeas del Barcelona
Bonmatí sufrió su lesión justo cuando el Barcelona empezaba a tomar impulso en la fase de grupos de esta edición de la Champions League. Con tres victorias y un empate en sus primeros cuatro encuentros, el equipo se encuentra en una posición privilegiada y bien encaminado hacia las rondas eliminatorias. El único tropiezo llegó en Inglaterra, durante un polémico empate 1-1 ante el Chelsea.
El recuerdo de la derrota en la final de la Champions 2024-25 frente al Arsenal aún pesa en el club. Aquel día, pese a largos tramos de dominio, el Barça cayó con un gol tardío de Stina Blackstenius, que dio a las Gunners su segundo título europeo casi dos décadas después del primero.
Por ahora, toda la atención gira en torno a la recuperación de Bonmatí. Los próximos cinco meses exigirán paciencia, resiliencia y una gestión minuciosa. Tanto España como el Barcelona son conscientes de que su impacto es irreemplazable y solo pueden confiar en que regrese a tiempo para influir en los momentos decisivos de la temporada, especialmente cuando podrían estar en juego trofeos europeos.
