Milan busca reunirse nuevamente con Robert Lewandowski mientras Zlatan Ibrahimović presiona por su llegada
Milán acelera la búsqueda mientras Lewandowski considera su futuro
Según Calciomercato, el AC Milan está preparando un nuevo acercamiento a Robert Lewandowski, con una reunión programada en las próximas semanas entre el director deportivo Igli Tare y el agente del delantero, Pini Zahavi. Los Rossoneri han convertido al jugador de 37 años en un objetivo prioritario para junio, convencidos de que su llegada podría marcar un antes y un después en la reconstrucción del club bajo Max Allegri. El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en junio de 2026, pero la incertidumbre sobre su rol a largo plazo, sumada al plan del club de fichar a un nuevo delantero centro el próximo verano, mantiene su futuro abierto.
El Milan descartó intentar su fichaje el año pasado debido a restricciones salariales, pero con la clasificación a la Liga de Campeones como objetivo clave, los directivos creen que el momento es propicio para iniciar negociaciones. La directiva de San Siro ya ha tanteado al entorno de Lewandowski, y se espera que la próxima reunión se centre en los posibles términos salariales. Actualmente, el polaco percibe 20 millones de euros netos en el Barcelona, casi tres veces el salario del jugador mejor pagado del Milan, Rafael Leao.
Con el Barcelona evaluando posibles reemplazos y Lewandowski manteniendo abiertas todas sus opciones, la situación entra en una fase crucial que podría marcar el rumbo del mercado de fichajes del próximo verano.
Ibrahimović impulsa al Milan mientras Barcelona busca un nuevo delantero
Este renovado impulso del AC Milan cuenta con el respaldo de su exdelantero Zlatan Ibrahimović, ahora asesor senior en RedBird y una de las voces más influyentes en la estrategia deportiva del club. Ibrahimović considera a Lewandowski un delantero de élite capaz de elevar al equipo de inmediato, de manera similar a su propio regreso transformador al Milan en 2020.
Por su parte, el Barcelona ya se prepara para la vida después de Lewandowski. Según los informes, Harry Kane lidera la lista de candidatos, tras anotar 108 goles en 113 partidos con el Bayern Múnich desde 2023. Otros nombres en consideración son Julián Álvarez y, en un movimiento soñado, Erling Haaland, descrito internamente como la “obsesión” de Joan Laporta. Sin embargo, las limitaciones financieras llevan al club a analizar alternativas más económicas, como Etta Eyong, subrayando la magnitud de la transición que se planea.
El papel reducido de Lewandowski esta temporada, consecuencia de lesiones y del surgimiento de Ferran Torres, ha aumentado la incertidumbre sobre su futuro. Aun así, sigue siendo el máximo goleador del Barça con siete goles en nueve partidos de La Liga, solo por detrás de Mbappé en la tabla de máximos anotadores de España.
Lewandowski se pronuncia y el proyecto del Milan toma forma
El exdelantero del Bayern ha sido sincero sobre su indecisión respecto al próximo paso en su carrera. Durante su concentración con Polonia, dejó claro que no tiene intención de apresurar ninguna decisión:
"Todavía no sé la respuesta. Por eso no tengo prisa, estoy en paz conmigo mismo. Incluso si, por ejemplo, el club me contactara ahora, todavía no respondería. Tengo que sentir qué es lo mejor para mí. Ahora estoy tranquilo, no tengo prisa y, por el momento, no espero nada más."
Su postura se alinea con el enfoque a largo plazo del Milan bajo Allegri y Tare, quienes buscan reclutar líderes experimentados para estabilizar el equipo. La estrecha relación de Pini Zahavi con el club refuerza aún más su posición. Para el Milan, fichar a Lewandowski supondría tanto un golpe deportivo como una declaración simbólica de que su proyecto entra en una nueva era.
La próxima reunión podría definir el mercado de verano
