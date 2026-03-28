Abodi defiende a Dimarco: «Una polémica sin sentido, no hay nada provocador»

La celebración de un pequeño grupo de jugadores de la selección italiana, entre los que se encontraba Federico Dimarco, al término del partido entre Gales y Bosnia —en el que los bosnios se clasificaron para la final de la repesca del Mundial contra Italia en la tanda de penaltis— se ha vuelto viral.





En Bosnia se ha desatado la polémica, con la prensa y los aficionados locales hablando de «italianos arrogantes», pero para defender al lateral del Inter y a los Azzurri, el ministro de Deportes y Políticas Juveniles, Andrea Abodi, ha intervenido hoy ante los micrófonos de LaGazzetta dello Sport, tratando de desmontar el caos mediático en torno a la selección de Gattuso.



