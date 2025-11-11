A Endrick se le dijo que 'vea qué es lo mejor' para él, ya que Carlo Ancelotti sugiere que el delantero del Real Madrid haga una transferencia en enero si quiere un lugar en la Copa del Mundo 2026
La pesadilla de Endrick en el Real Madrid continúa
Endrick llegó al Madrid en el verano de 2024 como uno de los jóvenes talentos más brillantes del mundo. Sus goles en su debut en La Liga y la Champions League mejoraron aún más su reputación, ya que el entonces joven de 18 años rápidamente conquistó los corazones de los aficionados del Madrid debido a sus exhibiciones intrépidas en un ataque que incluía a jugadores como Kylian Mbappe, Vinicius Junior y Rodrygo.
En lo que fue una campaña bastante terrible para el Madrid, al no lograr ganar ni La Liga, ni la Champions League, ni la Copa del Rey, Endrick terminó la temporada con siete goles en 37 apariciones, sumando solo 847 minutos. A pesar de su falta de tiempo de juego, Endrick había mostrado suficientes destellos de su talento. Pero una lesión en el tendón de la corva que sufrió al final de la temporada 2024-25 lo mantuvo alejado de la acción por más de cinco meses.
Desde su regreso, no ha sufrido más contratiempos físicos, pero en su mayoría ha sido una pieza secundaria, congelado y relegado a la periferia por el entrenador del Real Madrid Xabi Alonso. Hizo su primera aparición bajo el mando del español en la goleada 4-0 contra el Valencia este mes, entrando como sustituto para jugar los últimos 11 minutos del partido.
Sin embargo, fue un suplente no utilizado en los dos partidos anteriores de Los Blancos, ambos de los cuales no lograron ganar: la derrota 1-0 en la Champions League ante el Liverpool en Anfield, seguida del empate 0-0 como visitante contra el Rayo Vallecano en La Liga durante el fin de semana.
Ancelotti habla sobre las esperanzas de Endrick para el Mundial
Ancelotti dirigió a Endrick en Madrid la temporada pasada, pero no ha convocado al joven delantero en ninguna de las pausas internacionales desde que asumió el cargo en Brasil en junio. No obstante, sugirió que Endrick aún podría ganar un lugar en la selección para la Copa del Mundo del próximo año.
"Sí, hablé con él al comienzo de esta temporada", dijo Ancelotti en una entrevista con PLACAR. "Estaba lesionado, pero ahora está bien, de regreso, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club, para ver qué es lo mejor para él. Endrick es muy joven, esta no será su última Copa del Mundo. Podría jugar en la Copa del Mundo de 2026, porque tiene la calidad para ello, pero también podría estar en la Copa del Mundo de 2030, o en la Copa del Mundo de 2034, e incluso tal vez en la Copa del Mundo de 2038 (risas). Creo que es importante que vuelva a jugar y muestre sus cualidades”.
En septiembre, Ancelotti explicó por qué no tuvo tantas oportunidades en su temporada debut en el Santiago Bernabéu. “Bueno, Endrick es como Estevao [Willian, en el Chelsea]. Es un gran talento. Creo que Estevao tuvo suerte", dijo a ESPN. "El problema con los jóvenes que van a Europa es que tienen un papel protagónico aquí, pero no tanto allá. Entrené a Endrick durante un año y realmente me gustó como persona y como profesional.
"Y, obviamente, no jugó tan bien como podría, porque el Real Madrid tenía a Rodrygo, Vini; la competencia en un gran equipo es importante, y eso puede afectar un poco la progresión de un jugador”.
Ancelotti insinúa la conformación del equipo de Brasil para el torneo de 2026
Hablando con los periodistas a principios de este mes, Ancelotti pareció indicar que ya ha preseleccionado a varios jugadores que definitivamente harán el viaje a las Américas el próximo verano. "Creo que cuanto más tiempo paso con los jugadores, más cerca estamos de la lista final. Creo que estamos cerca de lo que podría ser la lista final para junio, creo que de 17 a 18 jugadores," dijo el entrenador italiano.
Endrick ha hecho 14 apariciones con Brasil, anotando tres goles, pero su última aparición internacional fue en marzo. Con jugadores como Vinicius Junior, Estevao, Antony, Igor Jesus, Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Richarlison haciendo lo suficiente para justificar un lugar en el equipo de Brasil, será una tarea ardua para Endrick ganarse un lugar si continúa calentando el banco en el Bernabéu.
De hecho, incluso Vitor Roque, quien dejó el Barcelona para firmar con el antiguo equipo de Endrick, Palmeiras, ha sido recompensado con un regreso al equipo nacional. Un cambio de entorno podría beneficiar a Endrick y aumentar sus posibilidades de participar en su primer torneo importante con la Seleçao.
La salida de Endrick en enero toma fuerza
Varios equipos ya han expresado interés en adquirir a Endrick en calidad de préstamo en la próxima ventana de transferencias de invierno. El equipo de la Bundesliga Stuttgart, que vendió al delantero estrella Nick Woltemade al Newcastle en el verano, está buscando reforzar su ataque adquiriendo a Endrick en la próxima ventana de transferencias de invierno. También ha habido rumores de un posible cambio a la Premier League, ya sea al Manchester United o al Aston Villa. Mientras tanto, los gigantes franceses Lyon y Marsella también han sido vinculados con el interés en el jugador de 19 años.