U. de Chile vs. Colo Colo: ¿Qué equipo se reforzó mejor de cara al Campeonato Chileno 2025?

Nuestros expertos en GOAL.com analizan si es que la Universidad de Chile o Colo Colo se reforzaron mejor de cara al Campeonato Chileno 2025.

La Universidad de Chile y Colo Colo fueron los dos mejores equipos en la Primera División de Chile en la temporada 2024 y pelearon el título hasta la última jornada, pero Colo Colo finalizó como el campeón del certamen gracias a un gol de Arturo Vidal en un apretadísimo partido contra Deportes Copiapó. De cara a la temporada 2025, se espera que ambos equipos vuelvan a pelear cara a cara por el título de la liga.

Por tanto, es justo analizar cómo se ven ambos equipos de cara a esta nueva campaña de liga que comenzará a mediados de febrero.

¿Qué hizo Universidad de Chile en el mercado de fichajes?

La “U” sabía que la gran prioridad para este mercado era fichar un delantero que le asegurara una buena cuota de goles y lo hizo por duplicado, ya que firmó a Rodrigo Contreras, uno de los máximos anotadores del certamen en 2024 con Everton, y a Lucas Di Yorio, que dejó gratos recuerdos en su paso por Everton antes de jugar en el León (MEX) y el Athletico Paranaense (BRA).

Sin embargo, el cuadro azul también necesitaba darle algo de profundidad al plantel y lo hizo de muy buena forma, ya que firmó al lateral derecho Nicolás Fernández, de Audax Italiano, al volante Gonzalo Montes, de Huachipato, y al enganche Javier Altamirano, que viene de Estudiantes de La Plata (ARG). Montes y Altamirano podrían ser jugadores claves para Gustavo Álvarez, sobre todo si es que Maximiliano Guerrero firma con el Vitoria, de Brasil.

En lo que respecta a las bajas, el único jugador titular que abandonó el equipo fue el lateral izquierdo Marcelo Morales, que fichó con los New York Red Bulls en la MLS. El resto de los jugadores que se fueron de la “U” no eran titulares y no serían considerados para la temporada 2025.

¿Qué hizo Colo Colo en el mercado de fichajes?

Colo Colo tenía que reemplazar a varios jugadores titulares del plantel que salió campeón en 2024, ya que Maximiliano Falcón y Carlos Palacios dejaron el equipo para firmar en el Inter Miami (USA) y Boca Juniors (Argentina), respectivamente. Además, jugadores como Gonzalo Castellani, Ramiro González, César Fuentes y Leonardo Gil abandonaron el equipo. Sin embargo, la dirigencia hizo un buen trabajo de firmar reemplazos de calidad.

Para la defensa, el “Cacique” logró el concurso de Sebastián Vegas, que jugó casi una década en la Liga MX y que viene de destacados años en Monterrey, y aseguró el retorno de Emiliano Amor, que originalmente había terminado su contrato con el equipo. En tanto, el equipo también reforzó la mitad de la cancha, reemplazando a Fuentes y Gil con dos jugadores procedentes de Europa: Victor Felipe Méndez, que llega desde el CSKA de Moscú, y Tomás Alarcón, que viene del Cádiz español.

Sin embargo, lo mejor que hizo Colo Colo está en el ataque, ya que firmó al volante Claudio Aquino, que fue considerando el mejor volante ofensivo de la Liga Profesional de Argentina en 2024 defendiendo a Vélez Sarsfield, y a Salomón Rodríguez, procedente de Godoy Cruz, de Argentina. Son dos jugadores probados en una liga de mayor nivel y que, de no mediar nada extraño, no deberían tener problemas para rendir de buena manera en el fútbol chileno.

¿Qué dicen las cuotas sobre el posible campeón de la Primera División 2025?

Cortesía de Betano, estas son las cuotas para campeón de la Primera División de Chile en la temporada 2025 a sólo unos pocos días de que comience el certamen:

Colo Colo campeón: 2.50

Universidad de Chile campeón: 4.50

Universidad Católica campeón: 8.00

Everton campeón: 15.00

Al parecer, las apuestas creen que Colo Colo es el favorito para quedarse con el bicampeonato en la máxima categoría del fútbol chileno. ¿Y ustedes, creen que los dirigidos de Almirón lograrán el doblete, o acaso la “U” volverá a los títulos luego de varios años sin poder gritar campeón?