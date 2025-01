¿Qué jugadores son buenas apuestas de goleador para la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2024-25?

Nuestros expertos de GOAL.com analizan qué jugadores son buenas apuestas de goleador para la última jornada de la fase de liga de la Champions League.

La última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League se disputará íntegramente este miércoles 29 de enero, donde los 36 equipos verán acción en 18 partidos de forma simultánea a las 3 PM, hora local de Chile y Argentina. Son muchos los elencos que todavía no definen su suerte en la competición de clubes más importante de Europa, pero en esta ocasión nos enfocaremos en los posibles goleadores para estos partidos.

Estas son las cuatro mejores apuestas de goleadores para la última jornada de la fase de liga de la Champions. Todas las cuotas son cortesía de bet365 con fecha del martes 28 de enero a las 9:00 PM.

FC Barcelona vs. Atalanta: Raphinha -- 2.40 @ bet365

Quizás de forma sorprendente, el brasileño es la cuota más alta en este listado, pero también es uno de los jugadores que está más encendido en toda Europa. Viene de marcar un doblete en la remontada épica de los blaugranas contra el Benfica en la jornada pasada de la Champions y está entre los máximos anotadores del certamen a pesar de no ser un delantero neto con ocho goles. De hecho, lidera la Champions en contribuciones directas de gol con 11. Si a eso le sumamos que el Atalanta suele tener problemas defendiendo a los extremos por la naturaleza de su esquema táctico, la posibilidad de que Raphinha marque en este choque puede ser bastante alta.

Bayer Leverkusen vs. Sparta Praga -- Florian Wirtz -- 2.10 @ bet365

Otro jugador que luce como una buena carta para anotar a pesar de no ser un delantero, Wirtz es el motor del Leverkusen y un volante ofensivo con muchísimo gol. El esquema del Leverkusen está hecho y pensado para que el joven de 21 años pueda brillar y mover los hilos del ataque, y eso se ha reflejado en esta edición de la Champions, donde suma cinco goles y una asistencia. Además, Wirtz viene en una buena racha, ya que suma cinco goles y seis asistencias en sus últimos nueve partidos oficiales en todas las competiciones. Debería tener muchas oportunidades de marcar debido a los problemas defensivos del Sparta, uno de los equipos más débiles en esta edición de la Champions League.

Brest vs. Real Madrid: Kylian Mbappé -- 1.72 @ bet365

¿Mbappé marcándole a un equipo francés? Esa es una escena que se vio con mucha frecuencia cuando el delantero galo formaba parte del PSG, y esa imagen podría volver a repetirse cuando el Real Madrid visite Francia para medirse al Brest, un equipo que ha sido una de las sorpresas en esta edición de la Champions. La baja de Vinicius Junior por suspensión hará que Mbappé sea la gran referencia ofensiva del Madrid, y no cabe duda de que el francés pasa por un buen momento, ya que acumula ocho goles en sus últimos cinco partidos oficiales. Su registro oficial contra el Brest también da para ilusionarse, ya que le ha marcado nueve goles a este equipo en 10 partidos a lo largo de su carrera.

Inter de Milán vs. AS Mónaco: Lautaro Martínez -- 2.20 @ bet365

Si uno piensa en goles en el Inter de Milán, no cabe duda de que la gran referencia del cuadro que dirige Simone Inzaghi es el “Toro” Martínez. El atacante de la selección argentina quizás no esté replicando los números descollantes que ofreció en la temporada 2023-24, pero no cabe duda de que su lugar como uno de los delanteros más temibles de Europa está fuera de toda duda. El Inter no es conocido por su poder ofensivo, ya que ha anotado sólo siete goles en siete partidos de Champions, pero Lautaro suma dos goles a su nombre. Buscará cerrar el paso del Inter por la fase de liga viendo puerta una vez más ante un Mónaco que necesita los puntos y que estará en condición de visitante, por lo que podría dejar espacios en defensa que el “Toro” podría aprovechar.