Valencia vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 23/05/26

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Mejores apuestas Valencia vs Barcelona

Primera parte – Empate ⭐ @ 2.47 en 1xBet

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.73 en 1xBet

Gana el Barcelona ⭐ @ 1.86 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Valencia 1-2 Barcelona

Valencia 1-2 Barcelona Pronósticos de goleadores: Valencia: Javi Guerra | Barcelona: Raphinha, Dani Olmo

Tras sellar un agónico triunfo por 4-3 en el campo de la Real Sociedad con dos goles en los últimos minutos, el Valencia mantiene vivas sus opciones europeas.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán ha metido la directa en este tramo final, sumando también victorias ante el Girona y el Athletic Club en sus últimos cinco partidos para asentarse en la zona media de la tabla. Ahora mismo, solo les vale ganar si quieren exprimir al máximo sus opciones de meterse en la Conference League.

Por su parte, el Barcelona llega con los deberes hechos tras proclamarse campeón de liga de forma matemática tras vencer 2-0 al Real Madrid en El Clásico.

Aunque desconectaron en el siguiente compromiso cayendo ante el Alavés, los de Hansi Flick recuperaron las buenas sensaciones el pasado domingo imponiéndose 3-1 al Real Betis. Si logran los tres puntos en Mestalla, el cuadro azulgrana cerrará el campeonato con 97 puntos, lo que supondría su mejor registro liguero en los últimos 13 años.

Alineaciones Probables Valencia vs Barcelona

Posible alineación del Valencia:

Dimitrievski, Vázquez, Pepelu, Tárrega, Correia, Ugrinic, Rodríguez, Rioja, Guerra, López, Duro.

Posible alineación del Barcelona:

Szczesny, Cancelo, Martín, Cubarsí, Koundé, Bernal, Pedri, Olmo, Gavi, Raphinha, Ferran.

Las mejores apuestas Valencia vs Barcelona

1er Pronóstico Valencia vs Barcelona: Primera parte – Empate @ 2.47 en 1xBet

Tablas en la primera mitad

Los primeros 45 minutos en Mestalla suelen ser sinónimo de respeto mutuo y pocos riesgos. Los datos son demoledores: esta temporada solo se han visto 9 goles antes del descanso en los 18 partidos de liga disputados en el feudo che, marchándose al vestuario con empate en el marcador en el 62% de las ocasiones.

Al Barcelona también le cuesta arrancar cuando actúa como visitante. Los culés se han ido por detrás o empatando al descanso en el 61% de sus salidas ligueras, arrastrando una tímida diferencia de goles de +3 en las primeras partes lejos de Montjuïc.

Todo apunta a un inicio muy disputado y táctico. Al Valencia no le va a faltar motivación en su lucha por esa última plaza europea (un premio inesperado tras certificar la permanencia la semana pasada), por lo que salir con el cuchillo entre los dientes mantendrá el duelo equilibrado. Apostar por las tablas al descanso tiene un valor tremendo, con una probabilidad implícita del 40.48%.

2ºPronóstico Valencia vs Barcelona: Menos de 3.5 goles @ 1.73 en 1xBet

Un cierre de temporada con el freno de mano echado

La baja por lesión de Lamine Yamal le ha restado algo de chispa y juego vistoso al ataque del Barcelona. De hecho, en su última salida se quedaron sin ver puerta por primera vez en lo que va de Liga, y seis de sus últimos siete compromisos oficiales terminaron con tres goles o menos en el electrónico.

Gran parte de culpa la tiene la notable mejoría defensiva del bloque de Flick, que solo ha encajado tres tantos en sus seis partidos ligueros más recientes. Gracias a ello, comparten el honor de ser la defensa menos goleada de la categoría de oro con un promedio de apenas 0.89 goles encajados por partido.

Por el lado local, el Valencia suele pecar de conservador cuando mide sus fuerzas contra los transatlánticos de la liga: solo han rascado dos goles en sus siete enfrentamientos contra equipos del 'Top 4' este año. Con este escenario, el mercado de menos de 3.5 goles se presenta muy factible, una apuesta que habría sido ganadora en el 83% de los partidos del Valencia en su estadio.

3er Pronóstico Valencia vs Barcelona: Gana el Barcelona @ 1.86 en 1xBet

El campeón se despide con tres puntos

La reciente derrota del Barça en Mendizorroza frente al Alavés tuvo una explicación lógica: llegó apenas 48 horas después de las celebraciones y la rúa del título. Flick optó por las rotaciones masivas dando descanso a los héroes de El Clásico, pero la historia será muy distinta en Mestalla. Con una semana entera para limpiar piernas, se espera que el técnico alemán ponga toda la carne en el asador con su once de gala.

Los catalanes se han mostrado intratables este curso, firmando un balance de 12 victorias en sus últimos 13 partidos de liga. Aunque ya no se juegan nada más que el orgullo, la superioridad técnica del Barça debería imponerse a un Valencia al que ya le endosaron un contundente 6-0 en septiembre. Además, el histórico reciente no engaña: los azulgranas se han llevado el triunfo en las últimas cinco citas entre ambos.

Si a esto le sumamos el preocupante pleno de derrotas (7 de 7) del Valencia ante los cuatro primeros clasificados y que solo han rascado un punto contra el 'Top 6', todo se inclina hacia el bando visitante. El triunfo culé ofrece una cuota muy atractiva para la superioridad real que dictan las estadísticas, con una probabilidad implícita de victoria del 53.76%.