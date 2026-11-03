RB Leipzig vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Champions League | 04/11/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico RB Leipzig vs Manchester City por la Champions League el 04/11/26. El reciente bache del City y la buena forma del Leipzig como local podrían permitir a los anfitriones evitar la derrota.

Mejores apuestas RB Leipzig vs Manchester City

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: RB Leipzig 1-1 Manchester City

RB Leipzig 1-1 Manchester City Pronóstico de goleadores: RB Leipzig: Romulo - Manchester City: Erling Haaland

La campaña del RB Leipzig en la Bundesliga recibió un impulso el fin de semana al vencer 2-0 al Schalke como visitante. Die Roten Bullen ocupan ahora la cuarta plaza de esa competición y están en camino de clasificarse de nuevo para la Champions League. Pese a competir ya en el torneo de esta temporada, los anfitriones están bajo presión para sumar tres puntos tras perder dos de sus tres primeros partidos.

Martin Demichelis debe de estar decepcionado con el rendimiento de su equipo en la Champions League hasta ahora. El Leipzig ha sufrido derrotas en sus dos salidas, ante el Como y el Real Madrid, y su única victoria llegó en casa. Una mejora general de forma llega en el momento perfecto para la visita del Manchester City esta semana.

Los Cityzens comenzaron la temporada de forma arrolladora, pero su impulso se frenó en dos fines de semana consecutivos. Las tropas de Enzo Maresca encadenaron dos derrotas seguidas en la Premier League ante el Aston Villa y el Brighton. Este último venció al City 1-0 en el Etihad Stadium en su último partido, después de haberle ganado en los penales en la Copa de la Liga inglesa.

La Champions League ha ofrecido cierto alivio, con el City ganando dos de sus tres partidos de la fase de liga. El conjunto inglés está tres puntos por delante de su anfitrión antes de esta ronda y a solo un punto de los puestos de clasificación directa a eliminatorias. Tras recuperarse de su derrota ante el PSG con un contundente 5-1 sobre el AEK Atenas, todo es posible con este City.

Alineaciones probables RB Leipzig vs Manchester City

Posible alineación del RB Leipzig:

Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Seiwald, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Romulo

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Haaland listo para volver a brillar en el escenario europeo

Tras marcar en cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones, Erling Haaland se quedó sin anotar ante el Brighton el fin de semana. No fue por falta de intentos, ya que el delantero remató cuatro veces, más que cualquier otro jugador sobre la cancha. Falló una ocasión clara, aunque se le puede perdonar un mal día.

Sin embargo, la realidad es que Haaland ha marcado seis goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En la Champions League, el noruego lleva cuatro goles en dos encuentros. No participó en aquella goleada por 5-1 sobre el AEK Atenas hace dos semanas, pero debería mantener su puesto en el once titular en este duelo.

Cuando estos equipos se enfrentaron en la edición de 2023 del torneo, el City perdía 2-0 al descanso. Fue el gol de Haaland el que inició la remontada hacia una victoria por 3-2. Por ello, esperamos que el ariete vuelva a marcar el miércoles.

RB Leipzig vs Manchester City Apuesta 1: Goleador en cualquier momento - Erling Haaland @ 1.55en 1xBet

La solidez del Leipzig en casa podría exponer los apuros europeos del City

El impresionante historial del Leipzig como local en el Red Bull Arena podría resultar decisivo en este duelo. Los Red Bulls han ganado los cinco partidos competitivos que han disputado en casa esta temporada en todas las competiciones. Los hombres de Demichelis marcaron la friolera de 19 goles en esa racha, lo que sugiere que el equipo local debería perforar la defensa del City.

Los anfitriones buscan su tercera victoria consecutiva como local en la UCL por primera vez desde que ganaron cuatro seguidas entre marzo y diciembre de 2020. El Leipzig tiene todas las razones para confiar en sus opciones, sobre todo teniendo en cuenta la reciente forma del City. Los hombres de Maresca llegan a Alemania tras una racha de tres partidos sin ganar en el tiempo reglamentario.

Sorprendentemente, el City ha ganado solo ocho de sus últimos 20 partidos en esta competición. Perdió 10 en esa racha, algo que no es propio de un equipo que aspira a llegar lejos. Además, ha ganado solo tres de sus últimos 10 desplazamientos en la UCL y ha perdido seis en ese tramo. Por ello, el mercado de doble oportunidad a favor del Leipzig puede cumplirse en este encuentro.

RB Leipzig vs Manchester City Apuesta 2: Doble oportunidad - Empate/RB Leipzig @ 2.17en 1xBet

La buena forma creativa de Nusa lo convierte en una amenaza ante el City

Antonio Nusa ha sido crucial para el RB Leipzig esta temporada. En la Bundesliga, el noruego acumula cuatro goles y seis asistencias en ocho partidos de liga. Está a solo una asistencia del actual líder de la división, Marco Grüll.

En sus últimos tres partidos en todas las competiciones, Nusa ha sumado cuatro asistencias y un gol, incluyendo un gol y una asistencia ante el Schalke en el último encuentro. Curiosamente, todavía no ha participado en ningún gol en la Champions League. Aun así, sigue siendo un jugador peligroso que sin duda incomodará al City.

Como dato, Nusa remató cuatro veces ante el Schalke el fin de semana pasado, más que cualquier otro jugador sobre el terreno de juego. También creó dos grandes ocasiones para sus compañeros y registró un xA (asistencias esperadas) de 0,55, la cifra más alta del partido. Por ello, esperamos que vuelva a generar al menos una asistencia ante el City.

RB Leipzig vs Manchester City Apuesta 3: Asistencia de jugador - Antonio Nusa a dar al menos una asistencia @ 5.20en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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