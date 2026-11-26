Nuestro experto en apuestas espera un partido con pocos goles en la capital francesa, con un Lorient que pondrá contra las cuerdas al líder de la liga. El PSG recibe a Les Merlus este sábado a las 16:45h, hora de Chile.

Mejores apuestas Paris Saint-Germain vs Lorient

Primera mitad - Menos de 1,5 goles ⭐ @ 1.70 en 1xBet

Hándicap - Lorient +2 ⭐ @ 2.25 en 1xBet

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 1.75 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Paris Saint-Germain 1-0 Lorient

Paris Saint-Germain 1-0 Lorient Pronóstico de goleadores: Paris Saint-Germain: Ousmane Dembélé

El PSG lidera la Ligue 1, y una victoria por 3-2 en casa del Niza el pasado fin de semana mantuvo su ventaja sobre el Paris FC. Sin embargo, ese triunfo quedó empañado por la lesión de rodilla que pone fin a la temporada del extremo Désiré Doué.

Sin Doué, el PSG volvió a la acción entre semana, empatando 2-2 ante la Roma en la Champions League. Los goles de Ousmane Dembélé e Illia Zabarnyi no bastaron para sumar de a tres.

En cuanto al Lorient, llega a este encuentro tras un empate 1-1 en casa ante el Rennes el domingo pasado. El equipo de Alexandre Dujeux se mantiene cómodo en la zona media de la tabla, con 16 puntos en sus primeros 11 partidos. Además, ganó 2-0 en su visita más reciente, en el campo del Le Havre.

Alineaciones probables Paris Saint-Germain vs Lorient

Posible alineación del Paris Saint-Germain:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Akliouche, Dembélé, Godts

Posible alineación del Lorient:

Mvogo, Adjei, Talbi, Obaretin, Sylla, Cadiou, Avom, Kouassi, Bernardeau, Makengo, Aiyegun

Poco drama se espera en la primera mitad

Con Doué sumándose a Khvicha Kvaratskhelia en la enfermería, el Paris Saint-Germain se queda sin dos de sus futbolistas más peligrosos en ataque. Dembélé, por su parte, lleva más de un mes sin ser titular tras su lesión. Esto favorece las opciones del Lorient de resistir en los primeros compases del partido.

Los cuatro partidos como local del PSG en la Ligue 1 esta temporada han terminado con uno o ningún gol en la primera mitad. Todavía no han encajado antes del descanso en el Parc des Príncipes en el campeonato doméstico.

El Lorient no parece dispuesto a mostrar demasiada ambición en el arranque de este duelo. Cuentan con el mejor registro defensivo como visitantes de toda la competición y buscarán mantener esa solidez cerrando bien los espacios. El equipo de Dujeux solo ha encajado dos goles en sus cinco salidas como visitante.

En esos cinco partidos fuera de casa de Les Merlus, solo se han marcado dos goles antes del descanso. Por ello, el mercado de menos de 1,5 goles en la primera mitad de este pronóstico Paris Saint-Germain vs Lorient parece una opción inteligente.

Paris Saint-Germain vs Lorient Apuesta 1: Primera mitad - Menos de 1,5 goles @ 1.70 en 1xBet

El Lorient compite en una visita exigente

Con porterías a cero en cuatro de sus últimos seis partidos, el Lorient no puede ser descartado ante un ataque del PSG con bajas importantes. Los datos avanzados también reflejan el buen trabajo defensivo del conjunto bretón. El equipo de Dujeux solo ha permitido 12,4 goles esperados esta temporada, el segundo mejor registro de la Ligue 1 por detrás del Paris FC.

Luis Enrique suele rotar su plantilla cuando los plazos entre partidos son tan ajustados como este. Es probable que descanse a varios futbolistas tras el choque ante la Roma del miércoles por la noche. Eso también podría ayudar al Lorient a competir en el Parc des Príncipes.

En lo que va de temporada, el PSG solo ha ganado un partido de liga por un margen de más de dos goles, y fue fuera de casa ante el colista Le Havre. Con esto en mente, el hándicap +2 para el Lorient parece ofrecer valor.

Paris Saint-Germain vs Lorient Apuesta 2: Hándicap - Lorient +2 @ 2.25 en 1xBet

Pocos goles se esperan en el Parc des Príncipes

Pese a brillar en defensa, el Lorient tiene problemas en ataque. El centrocampista Jean-Victor Makengo es el único jugador que ha marcado más de un gol en la Ligue 1 para Les Merlus esta temporada.

El Lorient también tiene carencias en el aspecto creativo. Su principal amenaza llega por el costado izquierdo con Arsène Kouassi, que acumula dos asistencias. Sin embargo, su total de 13,4 goles esperados es el peor registro de toda la competición.

Esto hace difícil imaginar cómo los visitantes podrían ver puerta en este partido. El PSG apenas tiene bajas en defensa y solo ha permitido 12,9 goles esperados en liga.

Contabilizando todas las competiciones, el PSG ha ganado tres de sus últimos seis partidos sin encajar. El mercado de que al menos uno de los dos equipos no marque luce atractivo, con una probabilidad implícita del 57 %.

Paris Saint-Germain vs Lorient Apuesta 3: Ambos equipos anotan - No @ 1.75 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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