Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Nice vs PSG. Los campeones podrían infligir a los locales su primera derrota en casa en lo que va de temporada.

Mejores apuestas Nice vs PSG

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Nice 1-2 PSG

Nice 1-2 PSG Pronóstico de goleadores: Nice: Elye Wahi - PSG: Ferran Torres, Desire Doue

El Nice se ha recuperado bien tras un mal arranque en su campaña de Ligue 1. Los Eaglets afrontaron sus primeras cuatro jornadas de liga sin lograr una sola victoria. Sin embargo, han mejorado notablemente en las últimas semanas, ganando cinco de sus últimos seis partidos de liga.

Como resultado, el equipo de Olivier Pantaloni llega a la jornada 11 en sexta posición, ocupando la última plaza de clasificación europea. La buena noticia es que están a solo un punto del Marsella, cuarto clasificado, y a tres del Paris FC, tercero. La mala noticia es que ahora reciben a los campeones.

El Paris Saint-Germain también tuvo un comienzo liguero algo irregular, sin ganar en sus tres primeros partidos. Se esperaba una reacción del equipo de Luis Enrique, y así ha sido, de forma contundente. Los parisinos encadenan siete victorias consecutivas en la Ligue 1, una racha que los ha llevado a lo más alto de la clasificación.

Los campeones de Europa también han arrancado con buen pie en la Champions League. El PSG lidera la fase de liga y todo apunta a que se mantendrá ahí, a tenor de los partidos que le quedan. El conjunto parisino sigue sumando resultados en ambas competiciones pese a rotar su plantel, algo que no son buenas noticias para el Nice.

Alineaciones probables Nice vs PSG

Posible alineación del Nice:

Diouf, Seidu, Ndayishimiye, Abdelmonem, Clauss, Coulibaly, Boudaoui, Nkounkou, Diop, Amoura, Wahi

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Mayulu, Vitinha, Ruiz, Doué, Godts, Torres

El poder de fuego del PSG frente a la amenaza local del Nice

El Nice ha estado decente de cara al arco esta temporada, con un promedio de 1,50 goles por partido de liga. Como local, suele elevar esa cifra a dos goles por encuentro y encaja un promedio de un gol por partido. Son números bastante estándar para la competición, pero le han permitido cosechar resultados notables.

El PSG, por su parte, es el co-máximo goleador de la Ligue 1, con 22 goles en 10 partidos. El equipo de Enrique es más potente fuera de casa, con 15 goles en seis partidos. Su rendimiento ofensivo como visitante ha ido en aumento a lo largo de la temporada, culminando en ese 5-1 en campo del Le Havre.

No todo es positivo para el PSG, que ha sufrido en defensa. No ha logrado mantener el arco en cero en cinco de sus seis partidos de liga fuera de casa. Una tendencia similar se da en el Nice. Ambos equipos han marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos como locales.

Deberíamos esperar goles en ambos arcos. Siete de los últimos nueve partidos del PSG en todas las competiciones superaron los 2,5 goles. Todo apunta a un partido de muchos goles. Este mercado también se habría cumplido en cuatro de los últimos siete enfrentamientos directos entre ambos equipos.

Nice vs PSG Apuesta 1: Total y Ambos anotan - Más de 2,5 goles y Sí @ 1.64 en 1xBet

Un invicto a punto de caer

El equipo local llega a este partido con un invicto como local en la Ligue 1 esta temporada. Los Eaglets ganaron tres de cinco partidos, cediendo puntos ante el Lorient y el Le Mans. Han ido mejorando conforme avanzaba la temporada, pero esta es su prueba más exigente hasta la fecha.

El PSG también ha ido a más según avanza la temporada. Desde su derrota ante el Mónaco, los parisinos encadenan once victorias consecutivas en todas las competiciones. Frenarlos aquí requeriría una actuación extraordinaria del equipo de Pantaloni.

El Nice le sacó cuatro puntos al PSG durante la temporada 2024/25, aunque aquella victoria por 3-1 llegó cuando la lucha por el título ya estaba prácticamente decidida. El conjunto parisino respondió y le hizo el doblete al Nice la temporada pasada. En aquel partido dejaron el arco en cero, pero esta zaga del PSG no parece tan sólida. Esperamos goles en ambos arcos en un partido entretenido.

Nice vs PSG Apuesta 2: 1x2 y Ambos anotan - PSG y Sí @ 2.46 en 1xBet

Una opción de goleador alternativa

Resulta bastante sencillo buscar un goleador en el plantel de Enrique para este partido. Incluso con las bajas por lesión, el PSG sigue teniendo un plantel repleto de talento. Pero el verdadero valor desde el punto de vista de las apuestas está en apostar por uno de los jugadores del Nice para que bata la defensa visitante.

Elye Wahi ha sido el jugador destacado de los Eaglets en la Ligue 1 esta temporada. El marfileño ha marcado seis goles en nueve partidos de liga con el club. Está a solo un gol de igualar su registro liguero de toda la temporada pasada.

También marcó con Costa de Marfil durante el último parón de selecciones, sumando así seis goles en seis partidos entre club y selección. Wahi firmó un hat-trick en su último partido como local con el Nice. Esa confianza lo convierte en una buena opción de cuota para lograr su primer gol ante el PSG en este encuentro.

Nice vs PSG Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Elye Wahi @ 3.20 en 1xBet

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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