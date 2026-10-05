Nuestro experto en apuestas ofrece su pronóstico México vs Chile para este amistoso sudamericano. Con ambas selecciones atravesando un bajón de rendimiento, el empate es una posibilidad más que real.

Mejores apuestas México vs Chile

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: México 2-2 Chile

México 2-2 Chile Pronóstico de goleadores: México: Germán Berterame, Gilberto Mora - Chile: Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio

Se esperaba mucho de México tras su memorable actuación en el Mundial. Pese a caer eliminados en octavos de final ante Inglaterra, los coanfitriones fueron una de las selecciones más entretenidas del torneo. Su actitud de nunca darse por vencidos fue un deleite para los neutrales, además de enorgullecer a su afición.

Lamentablemente, han perdido parte de ese impulso desde entonces, en parte porque Javier Aguirre dejó el cargo de entrenador. El exjugador y asistente de Aguirre, Rafael Márquez, asumió el puesto y todavía busca su primera victoria. Los empates ante Colombia (1-1) y Perú (1-1) podían ser aceptables, pero la derrota 3-0 de la semana pasada ante Estados Unidos fue un golpe devastador.

Chile llega al United Airlines Field de Los Ángeles con la esperanza de aprovechar el mal arranque de su rival bajo Márquez. La Roja lleva tiempo con dificultades en el plano internacional, aunque las cosas podrían estar cambiando bajo Nicolás Córdova. El equipo encadenó una racha de tres victorias en los primeros cinco partidos del técnico al mando.

Sin embargo, esta ventana internacional se le ha torcido por completo a él y a su equipo. Han disputado dos encuentros y perdido ambos, incluyendo una goleada 4-2 ante Estados Unidos en el último día de septiembre. Córdova encadenó dos derrotas seguidas por primera vez en su etapa al mando, y podría sumar una tercera consecutiva esta semana en Los Ángeles.

Alineaciones probables México vs Chile

Posible alineación de México:

Rangel, Reyes, Del Campo, Vásquez, Gallardo, Alvarado, Lira, Romo, Pineda, Mora, Berterame

Posible alineación de Chile:

Vigouroux, Salinas, Villagra, Román, Ulloa, Echeverría, Pizarro, Osorio, Reichmuth, Gutiérrez, Brereton Díaz

Defensas con fugas en ambos bandos

Ambos equipos llegan a Los Ángeles con defensas poco fiables. México encajó cinco goles en los tres partidos que ha disputado durante esta ventana internacional. Contando su último partido del Mundial, ha permitido ocho goles en cuatro encuentros, un promedio de dos goles cada 90 minutos.

La buena noticia es que están anotando un gol por partido, lo que debería darles confianza para vulnerar la defensa chilena. Chile se encuentra en una situación similar, aunque ha encajado cinco goles en dos partidos durante este parón internacional. En promedio, su defensa ha permitido 2,5 goles por partido en los dos últimos compromisos. En ataque, han anotado dos goles en dos partidos. Sin duda confiarán en poder marcar al menos una vez ante México.

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó con ambos equipos anotando, lo que suma dos cara a cara seguidos con el mismo desenlace. Tres de los últimos cuatro partidos de México terminaron con goles en ambas porterías, mientras que seis de los últimos siete compromisos internacionales de Chile acabaron con anotaciones para los dos equipos.

México vs Chile Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.63 en 1xBet

Chile, con opciones de golpear primero

Si Chile logra aparecer en el marcador, esperamos que lo haga primero. Esto tiene más que ver con las recientes actuaciones de México que con la eficacia chilena en el último tercio del campo. El Tri ha estado impreciso en sus últimas presentaciones, un claro descenso respecto a lo que el mundo vio en el Mundial.

En sus últimos cuatro partidos, sus rivales anotaron primero. En su reciente compromiso ante Estados Unidos, encajaron en el minuto 18, mientras que Perú vulneró su defensa en el minuto 26. Colombia lo logró todavía antes, con Luis Suárez anotando ya en el minuto nueve.

En su única victoria de los últimos cinco partidos, Chile anotó el primer gol ante RD Congo, aunque fue en el segundo tiempo. La Roja marcó primero en dos de los últimos cuatro cara a cara, lo que convierte este desenlace en una posibilidad real en Los Ángeles.

México vs Chile Apuesta 2: Primer equipo en anotar - Chile @ 2.70 en 1xBet

Un duelo difícil de definir

México parte como ligero favorito en este encuentro según el ranking mundial actual. México ocupa el puesto 10, mientras que Chile se ubica en el casillero 49. Sin embargo, El Tri no ha estado en su mejor nivel durante esta ventana internacional y todavía no logra ganar un partido con Márquez como entrenador. Además, al disputarse este partido en Los Ángeles, México no contará con el ambiente ruidoso que se vivió durante el Mundial.

Chile podría sentirse más cómodo jugando en terreno neutral. El equipo de Córdova también atraviesa un mal momento de forma, razón por la cual elegir un ganador para este partido resulta complicado. La realidad es que México lleva cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates.

Por su parte, Chile atraviesa una racha más corta de dos partidos sin ganar, luego de que su victoria ante RD Congo cortara una mala racha. En el historial de enfrentamientos, los últimos cinco duelos están repartidos de forma pareja, con dos victorias para cada lado. El encuentro más reciente terminó 2-2, y creemos que un desenlace similar es posible, dado el momento que atraviesan ambas selecciones.

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