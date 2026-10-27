Nuestro experto comparte su pronóstico Manchester City vs Brighton para el duelo de Copa de la Liga inglesa. Los Seagulls atraviesan un buen momento de forma y podrían dar la sorpresa en el Etihad.

Mejores apuestas Manchester City vs Brighton

Total y Ambos anotan - Más de 2.5 goles y Sí ⭐ @ 1.63 en 1xbet

Doble oportunidad - Brighton/Empate ⭐ @ 1.95 en 1xbet

Gol o asistencia - Pascal Gross ⭐ @ 2.29 en 1xbet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Brighton son cortesía de 1xbet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 1-2 Brighton

Pronóstico de goleadores: Manchester City: Floyd Samba - Brighton: Pascal Gross, Jack Hinshelwood

La Copa de la Liga inglesa se acerca a su recta final, con solo 16 equipos ya en competición. El Manchester City recibe al Brighton en el Etihad Stadium el miércoles por la noche, en uno de los seis cruces que enfrentan exclusivamente a equipos de la Premier League. El City llega a esta cita tras sufrir su primera derrota liguera con Enzo Maresca al mando.

Pese a haber perdido su ventaja de tres puntos al frente de la clasificación, el City sigue siendo claro favorito para conquistar títulos esta temporada. Son los vigentes campeones de la Copa de la Liga inglesa, por lo que querrán defender su corona. Sin embargo, la derrota del fin de semana ante el Aston Villa podría haber mermado su confianza de cara a este encuentro.

El Brighton está en un gran momento esta temporada en todas las competiciones en las que participa. Los Seagulls son terceros en la Premier League y están firmando su mejor arranque de campaña en los últimos diez años. Sin embargo, no solo han destacado a nivel doméstico, sino también en Europa.

Fabian Hurzeler ha dirigido dos partidos de Conference League hasta el momento, en los que su equipo no ha conocido la derrota. La confianza dentro de la plantilla es alta, y buscan trasladar ese impulso positivo al duelo del miércoles. Los Seagulls remontaron dos goles de desventaja para vencer 3-2 al Manchester United en la ronda anterior, algo que demostró que pueden competir incluso cuando las cosas se ponen cuesta arriba.

Alineaciones probables Manchester City vs Brighton

Posible alineación del Manchester City:

Rulli, Lewis, Khusanov, Reis, O'Reilly, Bouaddi, Kovacic, Allan, Cherki, Ait Nouri, Samba

Posible alineación del Brighton:

Steele, Costinha, Vuskovic, Struijk, Kadioglu, Andres, Boscagli, Gross, Gomez, Rutter, Kostoulas

Los goles podrían fluir en el Etihad Stadium

Estos dos conjuntos son los más prolíficos de la Premier League esta temporada. Los locales han marcado 20 goles en ocho partidos, mientras que los visitantes han marcado 23 goles en ocho partidos. A pesar de algunos cambios en las rotaciones para este choque, ambos equipos deberían mantener su planteamiento ofensivo.

Con una plaza en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa en juego, podría darse otro partido abierto. Ambos equipos han anotado en cada uno de los últimos cuatro partidos del City. Además, cada uno de sus últimos siete encuentros en todas las competiciones ha dejado más de dos goles en el marcador.

El Brighton ha visto cómo ocho de sus últimos 12 partidos superaban la línea de los dos goles, lo que equivale a un 67 %. Ambos equipos han marcado en ocho de sus últimos diez enfrentamientos directos (80 %), incluidos los cuatro más recientes. Cinco de los últimos seis duelos también han tenido al menos tres goles, lo que aumenta la probabilidad de otro encuentro con muchos goles.

Manchester City vs Brighton Apuesta 1: Total y Ambos anotan - Más de 2.5 goles y Sí @ 1.63 en 1xbet

El Brighton tiene motivos para el optimismo en el Etihad

El City querrá dejar atrás la derrota del fin de semana, y la mejor manera de hacerlo es ganar su próximo partido. El equipo de Maresca sería un claro favorito si alineara a su once más fuerte. Sin embargo, su elección de jugadores en la ronda anterior sugiere que podría introducir varios cambios para el duelo del miércoles.

Esa podría ser la oportunidad perfecta para que el Brighton saque partido, aunque también podría haber cambios en sus filas. El técnico alemán buscará probablemente un equilibrio entre dar descanso a jugadores clave y presentar un equipo competitivo ante un rival de tanto nivel. El Brighton solo ha sufrido dos derrotas en sus últimos 13 partidos, lo que lo convierte en una amenaza real en este cruce.

Además, los Seagulls encadenan una racha invicta de cuatro partidos ante el Manchester City. Sus dos últimas visitas al Etihad Stadium terminaron en empate. En consecuencia, el Brighton está en condiciones de dar la sorpresa, ya sea venciendo al City o evitando la derrota en los 90 minutos.

Manchester City vs Brighton Apuesta 2: Doble oportunidad - Brighton/Empate @ 1.95 en 1xbet

Gross podría marcar la diferencia

Pascal Gross ha sido un jugador consistentemente importante para el Brighton. En su reciente victoria por 5-0 en casa ante el Crystal Palace, Gross fue el futbolista con mayor precisión en pases y centros al área, con un 27 %. Completó el 60 % de sus pases en el último tercio y fue el jugador con más toques en el área rival, con cinco.

Esos números sugieren que Gross puede tener una influencia importante en el partido. El alemán acumula tres goles y cuatro asistencias en los últimos ocho partidos en todas las competiciones. Tras anotarse un gol en propia puerta ante el Liverpool, debería tener ganas de marcar en la portería correcta esta semana.

Gross también es uno de los principales lanzadores de penaltis del Brighton, lo que lo sitúa en buena posición para anotar el miércoles por la noche. Sin embargo, también es un jugador muy ofensivo, por lo que podría aparecer con una asistencia para sus compañeros. Esperamos que el mercado de gol o asistencia pueda cumplirse, especialmente teniendo en cuenta el once muy rotado que podría presentar el City.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.