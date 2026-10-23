Nuestro pronóstico Liverpool vs Brighton apunta a que los Reds mantengan su racha de victorias y frenen el impulso de los Seagulls en Anfield.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 3-2 Brighton

Pronóstico de goleadores: Liverpool: Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz - Brighton: Charalampos Kostoulas, Pascal Gross

La derrota ante el Manchester City en el primer partido de Premier League tras el parón internacional parece haber espoleado al Liverpool. Los Reds han sido impecables desde entonces, pese a jugar con una plantilla golpeada por las lesiones. Andoni Iraola puede sentirse orgulloso de lo logrado por el veinte veces campeón inglés en las últimas semanas.

La semana pasada remontaron un gol en contra para vencer al Brentford, sexto clasificado en la Premier League. Durante la semana, llegaron a estar 2-0 abajo en casa frente al Villarreal antes del minuto 30, pero reaccionaron para ganar 4-3. Esa resiliencia es propia de los campeones, y Iraola espera que su equipo pueda apoyarse en estos resultados para escalar en la tabla.

Los visitantes son probablemente la historia de la temporada hasta ahora. Los hombres de Fabian Hurzeler han sorprendido a todos en Inglaterra y en el mundo. Llegan a Anfield en la tercera posición de la liga, a dos puntos del Arsenal y a cinco del Manchester City. Puede decirse que el Brighton vuela esta temporada: solo ha perdido un partido de Premier League en siete.

En la Conference League, arrancaron la campaña con un contundente 4-0 ante el Kauno Zalgiris. Ese resultado fue seguido por un empate sin goles en su visita del jueves al Jablonec. La afición del Brighton debe estar encantada con el mejor arranque liguero del club en diez temporadas, y una victoria aquí lo haría aún más especial.

Alineaciones probables Liverpool vs Brighton

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Posible alineación del Brighton:

Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Andres, Gomez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas

Los Seagulls, primeros en volar

El juego ofensivo del Brighton ha sido digno de contemplar esta temporada. Tras siete partidos, los Seagulls lideran la tabla de goleadores con 23 tantos. Ese promedio de 3,29 goles por partido llega después de marcar en todas y cada una de sus salidas ligueras hasta ahora.

El xG (goles esperados) del Brighton, de 14,91 en siete partidos, es el segundo más alto de la división, apenas por detrás del 15,12 del Manchester City. Los hombres de Hurzeler han lanzado 125 tiros, superados únicamente por el Manchester United con 138. Sin embargo, el equipo de Hurzeler lidera la liga en tiros a puerta, con 42.

Lo interesante de los Seagulls es que han abierto el marcador en el 71 % de sus partidos de liga esta temporada. Como visitantes, se han adelantado en dos de tres encuentros. Por su parte, el Liverpool encajó el primer gol en casa en el 67 % de sus partidos, y todavía no ha marcado primero en Anfield esta liga.

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El factor Anfield

Aunque es probable que el Brighton dé el primer golpe y se ponga por delante, el Liverpool tiene calidad suficiente para reaccionar. Un escenario similar se vivió la semana pasada en el Gtech Community Stadium, donde el Brentford marcó primero. Aun así, los de Iraola volvieron más fuertes en la segunda parte para llevarse los tres puntos.

Una situación parecida se produjo en Anfield entre semana, cuando el Villarreal se adelantó en el marcador. Sin embargo, la reacción del Liverpool fue mucho más rápida esta vez, lo que les llevó a firmar una emocionante victoria por 4-3. El Brighton, por su parte, no es invencible, ya que su única derrota esta temporada llegó a domicilio ante el Chelsea en Stamford Bridge.

Anfield es un lugar complicado para visitar para cualquier equipo. Con el Liverpool adaptándose poco a poco a las instrucciones de Iraola, deberían imponerse. Los Reds están invictos en sus últimos seis enfrentamientos en este estadio, y la última victoria del Brighton en Liverpool se remonta a 2021. Además, en el enfrentamiento directo más reciente, sea cual sea la sede, ganó el equipo local. Por eso esperamos que el Liverpool se haga con los tres puntos.

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Kostoulas, a por las dudas defensivas del Liverpool

Bradley Barcola, Cody Gakpo y Alexander Isak forman un tridente ofensivo capaz de infundir temor a cualquier defensa. Sin embargo, no ofrecen tanto valor de cara a marcar como algunos jugadores del bando rival. Hurzeler ha depositado su confianza en el joven delantero griego Charalampos Kostoulas.

El futbolista de 19 años marcó la semana pasada en el contundente 5-0 del Brighton sobre el Palace, además de repartir una asistencia. Para contextualizar, el joven ariete solo había anotado dos goles en 21 apariciones en la Premier League la temporada pasada. Esta campaña ya acumula tres goles y dos asistencias en solo siete partidos.

Kostoulas marcó cuatro goles en sus cinco últimos partidos con el Brighton, sin contar la visita entre semana al Jablonec, donde fue suplente no utilizado. Por ello, es nuestra elección como goleador en cualquier momento frente a una defensa del Liverpool que parece dudar de sí misma.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.