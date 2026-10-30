Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Liverpool vs Arsenal para este duelo de la Premier League. Todo apunta a que ambos equipos se anularán mutuamente y repartirán puntos.

Mejores apuestas Liverpool vs Arsenal

Primer equipo en marcar - Arsenal ⭐ @ 1.86 en 1xBet

Goleador en cualquier momento - Alexander Isak ⭐ @ 3.10 en 1xBet

1x2 - Empate ⭐ @ 3.30 en 1xBet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 1-1 Arsenal

Pronóstico de goleadores: Liverpool: Alexander Isak - Arsenal: Gabriel Magalhaes

Aunque el Liverpool no ha ofrecido su mejor fútbol esta temporada, ha seguido sumando resultados positivos. Confirmó esa tendencia entre semana al imponerse en la tanda de penaltis de su eliminatoria de la Copa de la Liga inglesa ante el Chelsea. Los Reds no deberían preocuparse demasiado por la fluidez de sus actuaciones en este momento, siempre que los resultados sigan de su lado.

Los hombres de Andoni Iraola han sido impecables desde su única derrota liguera, ante el Manchester City a principios de octubre. Con solo seis puntos separando a ambos equipos, una victoria el domingo metería a los locales en la pelea por el título. El triunfo de la semana pasada ante un Brighton en gran momento envió un mensaje contundente, y el choque del domingo será seguido de cerca por el resto de la categoría.

El Arsenal sufrió una sorprendente derrota en su eliminatoria de la Copa de la Liga inglesa ante el Fleetwood Town, de League Two, el martes por la noche. No fue una visita feliz a Highbury para los hombres de Mikel Arteta, que cayeron en la tanda de penaltis tras un 1-1 en el tiempo reglamentario. Para colmo, Max Dowman, de 16 años, fue expulsado a cinco minutos del final por una patada a un rival.

Pese a ello, los campeones ya pueden centrarse en la defensa de su título, algo que cobró impulso la semana pasada tras su victoria por 2-0 en casa ante el Everton. Los Gunners buscan ahora su victoria número 300 como visitantes en la Premier League. Si lo consiguen en Anfield, serán solo el segundo equipo en lograrlo, por detrás del Manchester United.

Alineaciones probables Liverpool vs Arsenal

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araujo, Jaquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Guimaraes, Odegaard, Madueke, Eze, Havertz

El Liverpool es propenso a encajar primero

El Arsenal ocupa actualmente la quinta posición de la Premier League en rendimiento ofensivo. Los Gunners han marcado 13 goles en ocho partidos de liga, con un promedio de 1,63 goles por partido. Los hombres de Arteta han carecido de fluidez en ataque y les ha costado generar ocasiones de forma constante.

Aun así, tienen calidad suficiente para incomodar al Liverpool en ataque. Los campeones se han adelantado en el marcador en el 75 % de sus partidos de liga como visitantes esta temporada. Con los locales encajando una media de 1,25 goles por partido en casa este curso, los visitantes tienen opciones de perforar su defensa.

En conjunto, el Liverpool solo ha abierto el marcador en el 38 % de sus partidos de liga, mientras que sus rivales golpearon primero en la mitad de sus encuentros. En Anfield, los Reds únicamente marcaron el primer gol en uno de cuatro partidos de liga. Por ello, el mercado de primer equipo en marcar puede inclinarse hacia el Arsenal.

Liverpool vs Arsenal Apuesta 1: Primer equipo en marcar - Arsenal @ 1.86 en 1xBet

Isak atraviesa un gran momento de forma

Cuando el Liverpool fichó a Alexander Isak procedente del Newcastle, esperaban un goleador prolífico capaz de llevarlos al siguiente nivel. Por desgracia, las lesiones han perseguido al sueco desde su llegada a Anfield. Ahora parece recuperar su mejor versión, lo que supone un peligro para el Arsenal.

Isak ya suma seis goles en la Premier League esta temporada, una cifra solo superada por Erling Haaland. Cabe destacar que el delantero ha disputado un partido menos, al perderse el duelo ante el Manchester City por lesión. Su xG (goles esperados) esta temporada es de 4,27, lo que significa que lo ha superado en 1,73 goles.

El atacante sueco promedia 0,95 goles por partido en liga. Tras marcar la semana pasada, llega con opciones de volver a hacerlo. Ha anotado cuatro goles en sus últimos cuatro partidos como titular entre club y selección. Con la confianza por las nubes y jugando ante su afición, Isak podría poner en apuros a la zaga del Arsenal.

Liverpool vs Arsenal Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Alexander Isak @ 3.10 en 1xBet

Liverpool y Arsenal podrían anularse mutuamente en Anfield

El Liverpool es, sin duda, uno de los equipos más en forma de Inglaterra, con nueve victorias en sus últimos 11 compromisos y una sola derrota. Además, encadena tres triunfos seguidos en Anfield, mientras que Iraola solo ha perdido dos de sus 27 partidos de Premier League en 2026.

Curiosamente, el Liverpool solo ha ganado dos de sus últimos nueve partidos ligueros en casa disputados en domingo.

El Arsenal espera aprovechar ese dato mientras busca salir de Anfield con un resultado positivo. Este estadio no le ha sido favorable a los Gunners, que no han ganado ninguno de los últimos 13 enfrentamientos aquí. Dicho esto, los campeones han ganado cinco de sus últimos seis desplazamientos en liga, lo que demuestra que pueden complicarle las cosas a los locales.

La pasada temporada, un gran golpe franco de Dominik Szoboszlai decantó la balanza cuando todo parecía encaminarse hacia un empate. Arteta podría optar por minimizar el daño en Anfield y jugar por el punto. Con tres de los últimos cuatro enfrentamientos terminando en tablas, este también podría acabar igualado.

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