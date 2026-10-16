Nuestro experto en apuestas prevé el desenlace del derbi de las Rosas. El Leeds atraviesa un buen momento de forma y podría sumarse a las desgracias del United con una victoria.

Mejores apuestas Leeds vs Manchester United

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Leeds 2-1 Manchester United

Pronóstico de goleadores: Leeds: Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin - Manchester United: Bruno Fernandes

Por primera vez desde 2002, el Leeds se medirá a su rival histórico, el Manchester United, en la Premier League con más puntos en la tabla. Los aficionados del Leeds deben estar encantados con el inicio que han tenido en la liga esta temporada. Es su mejor registro tras seis jornadas en sus tres campañas anteriores en la máxima categoría.

Podría haber sido mucho mejor si hubieran conservado su ventaja de un gol ante el Arsenal el pasado fin de semana. Sin embargo, no pudo ser, lo que supuso la primera derrota liguera de la temporada para el equipo de Daniel Farke. Considerando lo bien que jugaron ante los campeones, los Whites reciben al United con mucha ilusión.

En cambio, parece que se está gestando una tormenta familiar en los cielos de Manchester esta temporada. Tras adelantarse 1-0 ante el colista Tottenham Hotspur la semana pasada, los Red Devils encajaron un tardío empate y dejaron escapar dos puntos. Esto significa que Michael Carrick ha dirigido el peor inicio de campaña de Premier League para el Manchester United desde la temporada 1986/87.

Para empeorar las cosas, el Atlético de Madrid superó claramente al United en su camino hacia una victoria por 2-0 en su encuentro de Champions League entre semana. Como era de esperar, fue el golpe de Lisandro Martínez contra el cartel en la entrevista posterior al partido lo que acaparó los titulares, subrayando otra pobre actuación. En definitiva, el United llega a Elland Road sin ganar en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Alineaciones probables Leeds vs Manchester United

Posible alineación del Leeds:

Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Wilson, Tanaka, Nmecha, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Heaven, Santos, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Portería a cero en la primera mitad

Sorprendentemente, ningún otro equipo de la división ha realizado más tiros que el Manchester United en la Premier League, con 125. A pesar de tener el quinto mejor xG (goles esperados) con 10,69, solo han logrado marcar nueve goles. Un rendimiento 1,69 por debajo de lo esperado, lo que apunta a una falta de contundencia de cara a portería.

Por lo general, les ha costado entrar en ritmo en sus partidos de liga. El United es uno de los dos únicos equipos de toda la división que aún no ha marcado un gol dentro de la primera media hora. Eso animará sin duda a los locales, que solo han encajado un gol liguero en la primera parte esta temporada.

La defensa del Leeds es una de las mejores de la división. Han encajado solo cinco goles en seis partidos, a la par de Manchester City, Everton, Brighton y Arsenal. Los visitantes también arrastran una mala racha de no marcar nunca en la primera mitad fuera de casa en liga. Con un solo gol en el primer periodo a lo largo de sus seis partidos, el Leeds podría dejarlos sin marcar en la primera mitad.

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El United abre la puerta al rival

Mientras que los visitantes podrían tener dificultades para superar la defensa local en el primer periodo, a los locales les podría resultar más sencillo marcar. Los de Carrick aún no han logrado portería a cero esta temporada, encajando al menos un gol en cada partido de liga disputado. Sus nueve goles encajados los sitúan en la zona media de esa estadística, lo que da margen al conjunto de Farke para aprovecharse.

De los ocho goles que ha marcado el Leeds esta temporada, cinco han llegado en Elland Road, por lo que su capacidad para marcar en casa no está en duda. Cabe destacar que los Whites marcaron el primer gol en el 67 % de sus partidos de liga esta temporada. Por su parte, los visitantes acumulan una racha de encajar el primer gol en el 67 % de sus encuentros liguero.

Fuera de casa, la historia es la misma para el United, ya que han encajado el primer gol el 67 % de las veces. Esas cifras no muestran ninguna reacción por parte de los Red Devils, y tras encajar primero entre semana, es probable que vuelva a repetirse. En ambos enfrentamientos de la temporada pasada, el Leeds abrió el marcador, y en el más reciente se adelantaron tras solo cinco minutos.

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El Leeds ha dado la vuelta a la tortilla

Hay una pequeña crisis en el Manchester United en estos momentos, y da la sensación de que el puesto de Carrick está en entredicho. Han circulado rumores sobre Antonio Conte como posible sustituto, y si los resultados no mejoran pronto, eso podría ocurrir antes de lo esperado. La realidad es que han logrado solo dos victorias en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, perdiendo cuatro en ese tramo.

Los Red Devils tampoco han ganado ninguno de sus partidos como visitantes esta temporada, con dos empates y dos derrotas. El Leeds no va a ponerle la alfombra roja al United en Elland Road, lo que anticipa otro día complicado para los Red Devils. El conjunto de Farke está en un buen momento, pese a la derrota ante los campeones el pasado fin de semana.

Esa derrota fue la primera de la campaña, pero siguen invictos en los tres partidos disputados en su propio feudo. El Leeds no conoció la derrota en ninguno de los dos enfrentamientos de la temporada pasada ante el Manchester United, poniendo fin a una racha de diez partidos sin ganar en la Premier League. La victoria por 2-1 en Old Trafford la temporada pasada podría ser justo el tónico que necesitan para volver a ganar este fin de semana.

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