Le Havre vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 30/10/26

Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Le Havre vs PSG. Es probable que los parisinos sumen una nueva victoria y agraven los problemas de descenso de los locales.

Mejores apuestas Le Havre vs PSG

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Goleador en cualquier momento - Ferran Torres ⭐ @ 1.74 en 1xbet

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.03 en 1xbet

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Le Havre 0-2 PSG

Pronóstico de goleadores: PSG: Ferran Torres x2

Tras ocho jornadas de Ligue 1, el Le Havre sigue sin poder salir de la zona de descenso. Les Ciel et Marine están hundidos en el último puesto de la clasificación y todavía no han logrado ninguna victoria en el campeonato. Es un dato decepcionante, sobre todo después de la gran renovación de plantilla que acometieron en verano bajo la dirección del nuevo director deportivo, Demba Ba.

Didier Digard afronta su tercera temporada en el club. Después de terminar 15º y 14º en sus dos campañas anteriores, se enfrenta a otro reto este curso. The Dean Club mostró, eso sí, una resiliencia notable en su último partido, cuando el Marsella se puso 4-0 arriba antes de la hora de juego. El Le Havre marcó tres goles en 12 minutos, aunque no le alcanzó para rescatar al menos un punto.

El Paris Saint-Germain arrancó despacio su temporada liguera, pero ya ha recuperado su mejor nivel. Los parisinos vencieron 2-0 al Lyon, que llegaba en gran momento, el lunes por la noche, recuperando así el liderato de la competición. El PSG llega a esta jornada con un punto de ventaja sobre el Rennes, segundo clasificado, y una diferencia abultada de 15 puntos sobre su rival de este fin de semana.

El equipo de Luis Enrique ha encontrado su ritmo pese a una larga lista de lesionados, especialmente en ataque. Les Rouge-et-Bleu deberían tener confianza de cara a consolidar el liderato frente al colista de la Ligue 1. Sin embargo, el fútbol tiene la costumbre de deparar resultados inesperados.

Alineaciones probables Le Havre vs PSG

Posible alineación del Le Havre:

Gallon, Ouziad, Seko, Mwanga, Touba, Vinette, Ndiaye, Ebonog, Richardson, Maja, Nakamura

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Doué, Torres

El PSG llega lanzado

El Le Havre ha sido bastante flojo esta temporada en la Ligue 1 y todavía busca su primera victoria. Acumula una racha de cuatro derrotas consecutivas en liga y solo ha ganado un amistoso desde el inicio del curso. Lo que más preocupa a Didier Digard es la frecuencia con la que su equipo ha sufrido para competir durante los 90 minutos completos.

Los locales han perdido el 62% de sus partidos al descanso esta temporada, un porcentaje que sube al 75% jugando en casa. Todavía no se han ido arriba en el marcador al descanso en ninguno de sus partidos de liga. Ese dato animará a un PSG que poco a poco está alcanzando su mejor versión a nivel doméstico.

El conjunto parisino ha ganado solo el 38% de sus partidos de liga tras los primeros 45 minutos, aunque aquí confiará en sumar a ese registro. Desde su derrota en casa ante el Mónaco, el campeón de Europa encadena ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. Además, en cada uno de los últimos cuatro enfrentamientos directos el PSG ganó tanto al descanso como al final del partido. Ese desenlace vuelve a merecer ser tenido en cuenta en el Stade Océane el viernes por la noche.

Le Havre vs PSG Apuesta 1: Descanso/Final - PSG/PSG @ 1.61 en 1xbet

El momento de Torres para brillar

Luis Enrique debió de quedar devastado al ver cómo Khvicha Kvaratskhelia se rompía el ligamento cruzado anterior ante el Barcelona. El veloz extremo estará meses de baja. Ousmane Dembélé también se lesionó en ese mismo partido. Ambos jugadores fueron baja el lunes, pero el PSG encontró la manera de superar al Lyon.

Ferran Torres es el sustituto natural para liderar el ataque, y ha demostrado estar a la altura del reto. El delantero español no marcó ante el Lyon, pero fue el jugador con más disparos del equipo, con cuatro, tres de ellos a puerta. Atraviesa una sequía goleadora desde el parón por los compromisos de selecciones, pero un puesto fijo en el once podría ayudarle a recuperar esa forma.

Torres marcó cinco goles en sus últimos tres partidos antes del parón internacional y suma cuatro tantos en ocho encuentros de Ligue 1. Su porcentaje de conversión de disparos, del 33,33 %, solo es superado por el de Cameron Archer entre los jugadores que han marcado al menos cuatro goles en liga. Como referencia ofensiva del PSG, es probable que disponga de ocasiones para ver puerta ante el Le Havre.

Le Havre vs PSG Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Ferran Torres @ 1.74 en 1xbet

La falta de gol del Le Havre

Una de las principales debilidades del Le Havre esta temporada ha sido su incapacidad para convertir las ocasiones de ataque en goles. Han generado peligro, con un xG (goles esperados) de 12,72, pero solo han marcado ocho goles en el mismo número de partidos. Esto apunta a problemas claros de definición, con un porcentaje de conversión de disparos del 6,11 %, el segundo más bajo de la categoría.

Por su parte, ningún otro equipo ha marcado más goles que los 10 del PSG como visitante en la Ligue 1 esta temporada. En conjunto, promedian dos goles por partido y todavía no se han ido en blanco en liga. En el plano defensivo, han encajado seis goles en cinco salidas y han dejado su portería a cero en el 25 % de todos sus partidos de liga.

Los locales han marcado solo dos goles en sus cuatro partidos como anfitriones, el peor registro de toda la Ligue 1 en lo que va de curso. Aunque lograron tres tantos ante el Marsella en su último partido, el campeón supondrá un desafío muy distinto. El Le Havre no logró marcar en ninguno de sus enfrentamientos directos con el PSG la temporada pasada, lo que sugiere que los visitantes pueden volver a dejar su portería a cero aquí.

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